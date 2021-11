Avvicina una 90enne in strada e dopo due settimane le piomba in casa

TERMOLI. Episodio inquietante quello avvenuto ieri a Termoli e che ha visto, suo malgrado, protagonista una signora di 90 anni.

Tempo addietro, un paio di settimane fa, la pensionata era uscita, avvalendosi del trasporto pubblico urbano, è scesa regolarmente alla fermata, per poi incamminarsi in un tratto a piedi, si è mostrata affaticata e di colpo una donna le è sbucata alle spalle, avvicinandosi, e le ha detto: «Signora ha bisogno di aiuto? Sono un medico se ha bisogno sono a sua disposizione», proponendosi di accompagnarla a casa. La signora ha risposto: «Sto bene, grazie».

La donna, non sappiamo se fosse davvero medico, ma chi ci ha segnalato l’episodio ne dubita fortemente, non ha demorso, proponendosi di andarla a trovare a casa.

Tutto questo è avvenuto nel quartiere di San Pietro.

Ieri, dopo 15 giorni, suona il citofono della donna e le dice «Sono Angela», la combinazione sospetta è che la nuora si chiama così, Angela, anche se la voce non era la solita.

La 90enne ha aperto lo stesso e la donna, è salita con l'ascensore come se sapesse anche il piano dove fermarsi. Si è aperta la porta della ascensore ed è uscita una ragazza alta dai capelli neri con una piantina, sembrava una stella di natale piccola, forse finta.

Lei stessa poi richiama alla memoria il precedente incontro, chiedendo dove fosse il figlio della 90enne e se ci fosse qualcuno in casa.

Prontamente, la signora capisce che qualcosa non torna, e risponde che a momenti sarebbe arrivato il figlio e lei si è dileguata, non prima di promettere di tornarle a far visita.

«Mia suocera – ci ha riferito la nuora – e noi tutti abbiamo inteso che fosse malintenzionata e ora sicuramente c’è paura. Vogliamo evidenziare quanto successo per mettere in allerta anche altri anziani che potrebbero essere bersaglio di simili tentativi di avvicinamenti ingiustificati».

L’episodio è stato anche segnalato al 113.