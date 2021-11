«Nessuna manovra di potere al circolo Tennis», la replica di Alberto Mastrangelo

TERMOLI. E’ un autunno caldo, su tantissimi fronti, anche sportivi. Il rinnovo del direttivo e della presidenza del circolo Tennis Termoli, afferente all’omonima associazione sportiva dilettantistica, che ha sede nel parco Comunale, sin dalla “campagna elettorale” ha registrato un’onda polemica che non si è placata nemmeno col nuovo board insediato.

Alla notizia dell’avvenuta elezione e alle prime dichiarazioni del neo presidente , Alberto Mastrangelo, aveva replicato il predecessore , Luigi Giansante.

Adesso la parola la riprende proprio Mastrangelo, in questo ping-pong dialettico… sul campo da tennis.

«In qualità di presidente appena eletto dell’Atd Termoli, pur avendone fatto volentieri a meno, mi vedo costretto a replicare e a smentire quanto affermato dall’ex presidente Luigi Giansante in un articolo pubblicato in data 11 novembre, e ciò al fine di tutelare l’immagine e la reputazione del sottoscritto, dell’attuale Consiglio Direttivo e di tutta l’Associazione che mi onoro di rappresentare.

Ci tengo a precisare che l’associazione tennis Termoli gestisce un bene di proprietà del comune di Termoli, e quindi un bene di tutti i cittadini, anche di coloro i quali non giocano con cadenza quotidiana all’interno del circolo.

Risultano pertanto infondate ed ingiustificabili le polemiche e le distinzioni che Giansante effettua tra soci frequentatori e non.

Le dichiarazione rese da Luigi Giansante, formalmente presentate come precisazioni su un articolo pubblicato su Termolionline il 07/11/2021 (nel quale veniva semplicemente riportata la notizia dell’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo, senza alcuna espressione lesiva dell’immagine dell’ex Presidente), rappresentano un evidente tentativo di delegittimare il nuovo Presidente ed il Consiglio Direttivo, democraticamente eletti, nel rispetto di ogni norma di legge e di Statuto, dall’Assemblea dei soci.

L’ex presidente Giansante afferma a mezzo stampa tutta una serie di inesattezze sconfessabili con documenti alla mano, come i verbali del suo ultimo consiglio direttivo che ha visto le dimissioni di 4 consiglieri democraticamente eletti dall’assemblea.

Per amore di verità la decadenza dell’ex Presidente (brava persona di indubbia onestà che il sottoscritto alle scorse elezioni ha convintamente sostenuto contribuendo in maniera determinante alla sua vittoria) non è il frutto di alcuna manovra di potere, ma è da imputarsi ad una gestione caratterizzata da decisioni adottate in maniera non collegiale, senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, in violazione dello Statuto dell’Associazione che stabilisce che “il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione…in particolare deve provvedere a tutte le questioni connesse all’attività sportiva, sociale e amministrativa dell’Associazione…”; in buona sostanza su diverse questioni il Consiglio Direttivo non è stato messo nelle condizioni di esercitare i poteri di cui è investito da Statuto.

Tale modalità di gestione – che sono disponibile a provare documenti alla mano – ha indotto il sottoscritto ed altri tre consiglieri a rassegnare le proprie dimissioni, ponendo in essere un atto forte ma necessario, mettendo in conto anche di esporsi (come in effetti è avvenuto) ad una serie di attacchi personali.

Come pure un grave atto di delegittimazione dell’attuale Presidente è il sostenere che la mia elezione sarebbe avvenuta “grazie al massivo aumento delle iscrizioni a socio” che a ridosso delle elezioni da circa 90/100 sarebbe arrivato a 168; circostanza non vera, smentita da atti dai quali emerge che i soci regolarmente iscritti sono 168 dal Maggio 2021, e pertanto da prima che venisse eletto l’ex Presidente Giansante nel giugno 2021.

In buona sostanza l’ex presidente Giansante venne eletto esattamente dalla stessa assemblea dei soci, che ha eletto Alberto Mastrangelo nell’ultima tornata elettorale. La differenza sta nel fatto che a differenza di ciò che Giansante vorrebbe dare a credere l’esplosione delle iscrizioni si è avuta non quando il candidato alla presidenza era Alberto Mastrangelo, bensì proprio Luigi Giansante.

Ulteriore tentativo di delegittimazione, oltre che di non riconoscimento dell’elezione dell’attuale Presidente, è il dire che se avessero votato i soci frequentatori (figura quella del socio frequentatore invocata dall’ex Presidente e della quale non si ravvisa traccia nello Statuto) sarebbe stato eletto Presidente Antonio Digati.

Circostanza del tutto destituita di fondamento dal momento in cui come è ovvio che sia, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Unico dato certo è che Antonio Digati abbia perso le elezioni con un distacco di 23 voti rispetto ad Alberto Mastrangelo. Non esiste alcun dato che possa dire quali soci abbiano votato per l’uno o per l’altro candidato dal momento in cui entrambi i candidati hanno cercato i voti di TUTTI i soci del circolo.

Altro dato Rilevabile è che la composizione dell’assemblea che ha eletto prima Giansante e poi Mastrangelo sia esattamente la stessa.

Non contento delle tante inesattezze citate sul piano elettorale il presidente Giansante si cimenta anche in un’ autocelebrazione che vanterebbe un raddoppio delle disponibilità di cassa. Di fatto questo raddoppio ( che raddoppio non è) delle disponibilità di cassa non è di certo riconducibile agli atti messi in campo dalla sua gestione , dal momento in cui il raddoppio è dato banalmente dagli ingressi dei nuovi soci avvenuti prima della sua elezione e da contributi regionali che si erano stati richiesti ed ottenuti dalla precedente presidenza di Guido Paradisi e non di Luigi Giansante.

In conclusione auspico che Luigi Giansante, e le persone a lui vicine che egli stesso asserisce lo abbiano spinto a rilasciare siffatte dichiarazioni, vogliano lasciare da parte polemiche vacue ed inutili ed abbiamo la voglia di collaborare per il bene della nostra Associazione, raccogliendo l’invito (ad oggi non accolto) in tal senso immediatamente fatto dal sottoscritto, apportando il loro contributo di idee e proposte.

Ho scelto di mettermi a disposizione dell’associazione tennis per ridare la giusta centralità ad un bene pubblico che possa nel futuro offrire i migliori scenari per i tennisti che verranno.

Il Tennis a Termoli sarà uno spazio per tutti e non per alcuni».