TERMOLI. Studenti di mezza Europa in visita a Termoli. Con la ripartenza del Progetto Erasmus, sono ripresi gli arrivi nel Molise e in Abruzzo di studenti provenienti dalle diverse nazioni europee verso le scuole del nostro territorio. Qualche giorno fa, provenienti dall’Istituto “Mattioli di San Salvo, sono giunti a Termoli per una visita al nostro Borgo Antico un gruppo di 38 studenti provenienti dalla Bulgaria, Turchia, Macedonia del Nord e Portogallo.

Ad attenderli ai piedi della scaletta a chiocciola, il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che ha accompagnato il gruppo per le viuzze e le stradine del nostro borgo soffermandosi in modo particolare nella Cattedrale dove, dopo aver raccontato loro la storia dei nostri due santi Basso e Timoteo, ha fatto visitare la cripta nella quale furono rinvenute, in diverse epoche, le loro reliquie. Il tour si è concluso con il passaggio alla ormai storica “rejiecelle” e sotto il castello. A tutti gli studenti è stato fatto dono di un libretto “Termoli – il Borgo Antico” messo a disposizione dall’Azienda di Soggiorno.

Ad accompagnare gli studenti le professoresse Emanuela Lattanzi e Santina Alfieri.