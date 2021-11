Mancano dipendenti e dirigenti, sindaco Gallo e assessore Flocco si sdoppiano

PORTOCANNONE. C’era una volta la finanza creativa, quella che vedeva gli amministratori adottare strumenti diversi e meno ortodossi per far quadrare I bilanci. Ora c’è chi, invece, deve ingegnarsi per colmare atavici vuoti in organico e allora accade che a Portocannone la buona volontà di sindaco e assessore, necessarie per evitare la paralisi amministrativa dell’ente. La logica della spending review negli anni ha mostrato più nodi scorsoi di quelli sciolti, come ha mostrato anche l’emergenza Covid e in una realtà come quella arbëreshe, che ha vissuto tempi difficilissimi, per via del dissesto finanziario, il Quadro è ancora più critico del semplice blocco del turnover. Chissà se arriveremo al giorno in cui patto di stabilità potrà avere un’accezione differente, e non ingessante, come negli ultimi lustra. Per queste ragioni, come evidenziato nella delibera 80 della Giunta di Portocannone, il sindaco Francesco Gallo si è auto-attribuito l’incarico di guidare l’area finanziaria, ha nominato responsabile di quella amministrativa l’avvocato e assessore Valentina Flocco.

Altra bella iniziativa adottata dalla Giunta è stata quella di coinvolgere il suo predecessore, Giuseppe Caporicci, con un incarico di consulenza gratuita sui temi europei per intercettare fondi connessi ad avvisi e bandi nel contesto intercomunale e di coadiuvare il delegato ai Lavori Pubblici e Urbanistica, l’attuale vice sindaco Michele Di Legge. La situazione a livello di organico è davvero assurda, su 14 posti previsti nella pianta organica, secondo le varie figure, ce ne sono solo 3. «E’ quindi assolutamente evidente che il Comune di Portocannone viva quotidianamente problemi relativi alla speditezza dell’azione amministrativa, non solo per le ben note criticità d’ordine finanziario, ma anche per quelle relative ad una conclamata situazione deficitaria della dotazione organica – riferisce la delibera di Giunta - è del tutto evidente che quella del “personale” sia una risorsa centrale e fondamentale per la Pubblica amministrazione, e assolutamente indispensabile per poter offrire alla cittadinanza servizi efficienti ed efficaci e per finalizzare l’organizzazione degli uffici agli obiettivi della rispondenza al pubblico interesse; Terminata la fase del risanamento, spetterà all’Esecutivo, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n. 165/2001, verificare, in sede di adozione del “piano triennale dei fabbisogni di personale”, l’effettiva possibilità di copertura dei posti vacanti della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle linee d’indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubbliche e, soprattutto, previa verifica della compatibilità finanziaria.

A tutt’oggi, ed anche nell’immediato futuro, occorrerà continuare a fare riferimento al quotidiano impegno degli Amministratori, in generale, e dei componenti dell’Esecutivo in particolare, per la necessaria azione di supporto agli uffici e ai servizi comunali, per sopperire alle criticità della carenza degli organici e per garantire la speditezza dell’azione amministrativa con riferimento, non solo alle funzioni fondamentali dell’Ente, ma anche a quelle di natura straordinaria, sperimentale ed integrativa; è comunque del tutto evidente che il precario equilibrio rappresentato da un’azione amministrativa affidata stabilmente al supporto del volontariato istituzionale costituisce, in generale, un palese rischio di ingovernabilità e di paralisi dell’azione amministrativa, ragione per cui il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 12 del 30.05.2018, aveva giustamente ritenuto di porre all’attenzione delle Autorità competenti (Prefettura e Ministero dell’Interno), purtroppo senza tangibili risultati, le criticità della dotazione organica segnatamente ai posti occupati e l’impossibilità dell’ Ente, sempre per ragioni d’ordine finanziario, di ricorrere stabilmente a figure professionali in servizio presso altri Comuni».

Aggiunge il Sindaco: che il numero e l’entità delle problematiche, pur rappresentate in misura sintetica e assolutamente non esaustiva, costituisce la premessa di decisioni straordinarie ma necessarie per contenere ulteriormente la spesa del personale a carico del Bilancio dell’Ente, quali l’affidamento ai componenti dell’organo esecutivo delle responsabilità degli uffici e dei servizi, stante il collocamento in quiescenza del dr. Giuseppe Giagnorio, dipendente del Comune di Termoli e in servizio con orario part-time presso questo Ente».