La battaglia degli operatori balneari, politica da scuotere e unità d'intenti nella categoria

TERMOLI. Un mare decisamente autunnale, una spiaggia spoglia, la foto di copertina rappresenta fedelmente la stagione vissuta dalla categoria degli operatori balneari, che si trovano da martedì scorso, giorno in cui è uscita la sentenza del Consiglio di Stato sulla vertenza delle concessioni demaniali marittime, senza più certezze per il futuro. Intanto, si cerca di corriere ai ripari con un movimentismo associativo che sicuramente da qui alla scadenza indicata nella decisione dell'adunanza plenaria di Palazzo Spada non avrà precedenti.

Parteciperà anche il presidente del Sib Molise, Domenico Venditti, alla seduta di Giunta straordinaria a Roma del Sindacato italiano balneari, convocato d’urgenza dopo la mazzata subita con la sentenza del Consiglio di Stato di martedì scorso.

«Convocata la Giunta allargata a tutti i presidenti regionali per decidere le iniziative sindacali. Decisione assunta nella riunione in seduta straordinaria del Comitato di Presidenza del Sib per esaminare la situazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla normativa riguardante le concessioni demaniali marittime – spiega il presidente nazionale Antonio Capacchione - sono stati valutati gli effetti devastanti per la balneazione attrezzata e per l’economia turistica del Paese provocati da una contraddittoria e sconcertante decisione giudiziaria. È del tutto evidente che questa “brutta pagina” giurisprudenziale è comunque l’esito della colpevole inerzia delle Istituzioni nazionali (Governi e Parlamento), da noi ripetutamente denunciata, nella doverosa e indifferibile riforma della disciplina ad iniziare dalla mancata attuazione delle disposizioni contenute nella legge numero 145/2018 e a tale scopo finalizzate. Si è deciso di convocare per il prossimo 18 novembre a Roma e in presenza la Giunta nazionale allargata a tutti i presidenti regionali per l’esame della situazione e l’articolazione delle iniziative sindacali di protesta. Stante la gravità della situazione si invitano comunque tutti i dirigenti territoriali a organizzare riunioni ed assemblee degli associati alle quali si assicura la presenza del presidente e dei vice presidenti nazionali possibilmente aperte alla partecipazione dei Rappresentati delle Istituzioni (parlamentari e amministratori comunali e regionali). Nelle prossime ore saranno intensificate le interlocuzioni, già in atto, con esponenti delle forze politiche di

Governo al fine di trovare una soluzione tempestiva ed efficace alla situazione di emergenza in cui sono state gettate le decine di migliaia di famiglie di balneari che stanno vivendo momenti di angoscia e di prostrazione per il rischio di perdere il lavoro e i beni». Intanto, il Sib comincia a interloquire fittamente col mondo politico, da cui attende la risoluzione della problematica. «Bene l'incontro con gli esponenti del Partito democratico per la tutela e salvaguardia del settore colpito da una sentenza del Consiglio di Stato sconcertante prima ancora che devastante per decine di migliaia di famiglie di balneari che sono in angoscia per il rischio di perdere il lavoro e i loro beni. È ora che la politica e le Istituzioni si assumano le loro responsabilità mettendo in sicurezza amministrativa un settore cruciale del turismo italiano composto non da capitani d'industria dai forzieri ricolmi ma da famiglie di onesti lavoratori. Si è infatti svolta al Senato una riunione tra i rappresentanti delle associazioni del settore balneare e una delegazione del Partito Democratico composta da Antonio Misiani, responsabile economico del Nazareno, Daniele Manca (capogruppo Pd alla Commissione Bilancio del Senato) e i deputati Umberto Buratti e Andrea Romano. Al centro della riunione l’urgenza condivisa di avviare una iniziativa legislativa che disciplini in via organica il settore delle concessioni balneari, puntando a tutelare gli investimenti messi in campo dalle imprese del settore, i livelli occupazionali e la specificità del modello turistico balneare italiano. Abbiamo convenuto che quello che serve è un giusto bilanciamento tra la tutela della concorrenza e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e degli imprenditori che vi operano nel quadro di una sua ulteriore valorizzazione socio-economica e ambientale.

All’inevitabile sconforto di decine di migliaia di famiglie, che hanno investito e che sono occupate nel settore, la politica deve rispondere con una iniziativa legislativa che dia risposte e certezze nel più breve tempo possibile. Al termine della riunione si è convenuto di dar vita, a questo scopo, ad un confronto permanente tra il Pd e le associazioni di settore, con il più ampio coinvolgimento di esperti della materia». Infine, un dialogo col Ministro del Turismo.

«Dal Ministro Garavaglia per rappresentare lo stato di profondo allarme dei balneari italiani a seguito di una sentenza sconcertante, contraddittoria e offensiva per le istituzioni rappresentative. Abbiamo chiesto al Governo di tutelare le decine di migliaia di famiglie che sono in angoscia per il rischio di perdere il lavoro e i loro beni. È ora che la politica e le Istituzioni si assumano le loro responsabilità mettendo in sicurezza amministrativa un settore cruciale del turismo italiano composto non da capitani d'industria dai forzieri ricolmi ma da famiglie di onesti lavoratori».