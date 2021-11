Sanità molisana, l'affondo del sindaco Di Pardo sulle inadempienze dell'agosto 2015

PETACCIATO. Il dibattito sulla sanità molisana si arricchisce della riflessione del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.

La riorganizzazione ospedaliera nazionale, imposta nel 2015 dal DM 70, non ha tenuto minimamente conto di quanto fosse critica la medicina territoriale, della rete emergenza/urgenza (solo a carico del pubblico), della conformazione del territorio.

Nel 2015 prima in parlamento, considerato che i nostri rappresentanti parlamentari erano anche dello stesso colore politico del governo, e poi nella conferenza stato regioni ( presidente di regione dello stesso colore politico del presidente del consiglio), potevano essere chieste deroghe.

Non è stato fatto.

Gli standard ospedalieri imposti dalla riorganizzazione del 2015 sono:

1- da 600.000 a 1.200.000 abitanti per gli ospedali di secondo livello (tra cui le Aziende Ospedaliere);

2- da 150.000 a 300.000 per gli ospedali di primo livello;

3- da 80.000 a 150.000 per gli ospedali di base.

Il Molise nel 2015 aveva 313.248 abitanti

Il Molise nel 2021 ha 296.547 abitanti

C’era la possibilità di avere deroghe nel 2015? Si

Dove? Nella conferenza Stato regioni o su battaglie dei nostri rappresentanti parlamentari dell’epoca

C’è la possibilità di cambiare oggi il DM70/15? Si…

Chi lo può fare? Il governo. E i nostri parlamentari ( Ortis, Testamento, Di Marzio, Federico, Occhionero) dovrebbero CHIEDERLO!!!

Il DM 70 è vecchio come impostazione di quasi 10 anni e quindi va rivisto, ma salvando l’impostazione generale che ancora regge e soprattutto usandolo come strumento di indirizzo delle risorse verso il territorio e non come un modo per tagliare servizi poi non sostituiti.

Il DM 70 va rivisto per togliere privilegi non più giustificati al privato.

Non si può lasciare al pubblico la rete emergenza/urgenza e al privato la facoltà di scegliersi fette di mercato per fare interessi in concorrenza al pubblico.

Se non si cambia la legge che detta gli standard ospedalieri, non potremmo mai avere un pos che preveda Termoli ed Isernia come OSPEDALI DI PRIMO LIVELLO.

Chi dice il contrario o non conosce la norma o mente strumentalizzando un diritto sacrosanto sancito dall’articolo 32 della costituzione.

Per concludere: non mi interessa chi abbia contribuito allo sfascio ma chi oggi può creare le condizioni per cambiare rotta, lo faccia!

Presidente della regione, assessori, consiglieri di maggioranza e di minoranza, parlamentari….. dovrebbero essere mossi tutti da una unica finalità : garantire il diritto alla cura a tutti i molisani!

E per questo lavorare gli uni al fianco degli altri».