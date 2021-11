CAMPOBASSO. L’azione della Casa dei Diritti si estende anche al Partito democratico, dopo aver coinvolto l’amministrazione comunale di Guglionesi, il ricorso al Tar Molise è stato condiviso anche dai vertici dem. Per questo, stamani, nella sede della segreteria regionale, in conferenza stampa sono apparsi il segretario dem Vittorino Facciolla, la capogruppo in Regione Micaela Fanelli e l’avvocato Laura Venittelli, anello di congiunzione tra Pd e Casa dei Diritti.

«Il governatore e commissario alla sanità per il Molise Donato Toma ha approvato un programma operativo decisamente peggiorativo”, con queste parole pronunciate in conferenza stampa, il segretario regionale Facciolla ha condannato il Pos 2019-21. Da qui la decisione, già anticipata in Consiglio regionale, di impugnarlo con l’ausilio della Casa dei diritti. Un atto dovuto, come hanno spiegato i presenti, in quanto non si poteva restare silenti nei confronti di un documento di programmazione che contiene scelte non condivisibili. Facciolla evidenzia come sia vero che il programma operativo rappresenta una cornice delle scelte che poi saranno attuate, ma al di fuori della cornice disegnata da Toma non si potrà andare. Un programma che, a detta degli esponenti del Pd regionale sarà l’anticipazione del prossimo.

Ribadita la linea a favore della sanità pubblica, anche in risposta a quanto piovuto nelle ultime ore contro l’ex Giunta Frattura. La Venittelli ha anche ricordato impegno e risultati della petizione popolare, che ha fatto emergere il malcontento contro l’atto adottato lo scorso 9 settembre, con cui se ne è chiesta la cancellazione, con l’adesione di moltissimi cittadini.

«La nostra posizione condanna il ridimensionamento del pubblico e per questo abbiamo scelto di presentare ricorso. Il Pos di Toma - conclude duramente la Venittelli - riduce il Molise a un ospedale e a e due ospedaletti con solo 4 reparti».