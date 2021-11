TERMOLI. Proseguono le esercitazioni di protezione civile delle associazioni attive sul territorio comunale.

Ieri mattina al Parco comunale di Termoli si è tenuto un corso di formazione diretto dall’Associazione OdV ValTrigno Molise.

Il direttore Antonio Micozzi ha illustrati ai volontari dell’associazione e alcuni facenti parte della squadra pronto intervento del Comune che vengono impegnati anche in situazioni di emergenza; presente anche l’assessore delegato Michele Barile.

Nozioni utili impartite su come ci si approccia in caso di inondazioni e allagamenti con mezzi atti allo svuotamento di zone allagate come idrovore, come posizionarle e procedere allo svuotamento.

La location presa in oggetto è stato il laghetto del parco comunale, dove si è proceduto alla prova pratica dello svuotamento con la messa in moto dell’idrovora, che a metà regime è capace di svuotare in 5 minuti 250 litri di acqua o liquami vari, mentre al massimo, ma non è mai consigliabile, ha la capacità di svuotare l’invaso con una portata di 450 litri ogni 5 minuti.