Fermo pesca 2020: 29 imbarcazioni termolesi ammesse nella graduatoria provvisoria

TERMOLI. Fermo pesca 2020, sì, avete letto bene, 2020, non quello della scorsa estate. Quindici mesi dopo lo stop all’attività ittica pubblicato il decreto con la graduatoria provvisoria per il riparto dell’indennizzo relativo al fermo pesca 2020 . Sono 29 le imbarcazioni ammesse sin qui per quanto concerne la flottiglia termolese , con importi variabili nell’ordine di alcune migliaia di euro.

«L’Amministrazione, a seguito dell’acquisizione di tutte le istanze pervenute ai sensi del predetto art. 9 del Decreto Direttoriale n. 248839 del 28 maggio 2021, ha provveduto a verificare che la disponibilità finanziaria individuata all’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 248839 del 28 maggio 2021, pari a 7.674.000,00 di euro, è idonea a garantire il completo soddisfacimento di tutta la platea dei potenziali beneficiari. A seguito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione è stata accertata in relazione a 916 domande la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti per la concessione del premio.

Sulla base del principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui art. 97 Costituzione, nonché dei suoi corollari quali i principi di economicità, efficacia e efficienza dell’azione amministrativa individuati dall’art. 1 della L. n. 241/1990, il Mipaaf ha ritenuto opportuno approvare una prima graduatoria parziale, predisposta in applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al Decreto Direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019, che individua le istanze per le quali l’iter istruttorio, volto ad accertare l’ammissibilità della domanda, si è concluso positivamente per il richiedente. Per la restante parte di istanze l’Amministrazione si è riservata di procedere attraverso un supplemento istruttorio diretto a verificare l’effettiva presenza o meno dei requisiti previsti. Pertanto, per le ulteriori domande si provvederà alla pubblicazione di una successiva graduatoria comprensiva di tutte quelle istanze che dovessero essere considerate ammissibili all’esito del supplemento istruttorio.

Il pagamento del contributo in favore del richiedente sarà comunque subordinato all’esito positivo dei controlli del Nucleo Controlli».