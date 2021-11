TAVENNA. Il sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli, ha voluto fare il punto della situazione rispetto alle iniziative intraprese sul territorio. L’ha fatto con una lettera aperta alla cittadinanza tavennese via social, come ormai avviene la comunicazione istituzionale. «Cari concittadine e concittadini, desideriamo comunicarvi in qualità di amministratori, che da alcuni mesi Tavenna fa parte di importanti progetti. Da almeno un anno, abbiamo aderito e sottoscritto al progetto "Uomini, buoi e fiori, processioni devozionali", proposto e guidato dalla antropologa prof.ssa Letizia Bindi dell’Unimol. Un progetto transnazionale, che vede la partecipazione di molti paesi italiani, spagnoli e venezuelani ,in cui i buoi, che in molti casi trascinano carri addobbati con fiori e piante, interagiscono con gli uomini da cui sono guidati, in manifestazioni devozionali.

La professoressa Bindi e i Ministeri dei beni culturali e dell'agricoltura, che collaborano attivamente, hanno proposto il progetto all'accettazione dell'Unesco, come bene immateriale dell'umanità, e nel caso di Tavenna, riguarda la processione di "Sant'Antonio del 13 giugno". Gli incontri in questi mesi, per causa del covid, si sono svolti a distanza, ma la procedura è andata avanti, avvicinandoci al periodo della candidatura, prevista presumibilmente per marzo 2022. Dobbiamo come comunità sentire l'importanza di questo progetto, anche con iniziative che a breve organizzeremo con la prof Bindi. Il 30 settembre, il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli nella sala consigliare del comune di Guglionesi, ha firmato un protocollo d'intesa con alcuni comuni ed associazioni: Isernia, Trivento e Guglionesi per la salvaguardia e promozione dell'arte del merletto a Tombolo, come nostro patrimonio storico e culturale, e riconosciuto dalle attuali normative nazionali e regionali. Con la sottoscrizione di questo documento, anche Tavenna aderisce alla "Rete nazionale per la salvaguardia del saper fare, l'arte del merletto italiano" e sostenere la candidatura al patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco. Il 24 Ottobre, al sindaco, sempre nella sala consigliare del comune di Guglionesi, in occasione della settima giornata europea dei Parchi Letterari, anche questi patrocinati dalla commissione italiana Unesco, è stato comunicato che Tavenna è stata riconosciuta a pieno titolo, assieme ad altri paesi, partecipe del Parco Letterario di Francesco Jovine.

La presenza di Tavenna, è legata anche alla storia di un protagonista del romanzo di Jovine, "la signora Ava", don Matteo Tridone, sacerdote di Tavenna. Il parco letterario e del paesaggio, non vuole solo essere un luogo letterario e riscoprire un autore molisano importante del '900,ma rappresenta le eccellenze culturali, ambientali, gastronomiche ed artigianali legate alla realtà contadina, e alla lavorazione della lana, dell'uncinetto e del merletto a Tombolo. Il Parco Letterario e del paesaggio di Francesco Jovine, è un'area diffusa ed omogenea per stimolare la partecipazione delle comunità presenti alla promozione del territorio, e delle sue diversità. La manifestazione è stata dedicata con affetto e commozione, alla prof Adele Terzano di Guglionesi, scomparsa da poco, amica del Parco della cultura molisana della poesia. Anche di queste due iniziative, sarà organizzato a breve un incontro con la popolazione. Nel salutarvi, ci auguriamo che partecipiate numerosi, per valorizzare la ricchezza culturale del nostro bel paese».