Statale 16, la porta tra Puglia e Molise: i lavori per la nuova rotatoria al Lido

CAMPOMARINO. Prima metà di novembre caratterizzata per la gran parte senza dubbio dal maltempo e allora a risentirne potrebbero essere anche i cantieri che sorgono sul territorio, tra questi, sicuramente importante quello sulla statale 16, all’incrocio di Campomarino lido, dove la rotatoria che sorgerà per mano dell’Anas è destinata a risolvere criticità ataviche sulla viabilità costiera.

I lavori, che proprio da novembre hanno causato una serie di provvedimenti che hanno modificato la circolazione, vanno anche sotto la pioggia, la sfida è aperta: completare le opere entro 4 mesi, sicuramente prima dell'inizio della prossima estate. La cosiddetta rotonda “salva vita” sulla Statale 16, tra il paese di Campomarino e la stazione ferroviaria vedrà presto la luce. Un intervento atteso da tempo, su una strada che ha fatto registrare incidenti ed investimenti, anche mortali. Oltre alla rotatoria, sono in atto gli interventi di allargamento della carreggiata da nord a sud e la realizzazione di una bretella che costeggia la ferrovia e si immette su via de Gasperi, anche lì sorgerà una rotonda.

Il traffico veicolare tra la Statale e il passaggio a livello è interrotto, è però consentito quello pedonale attraverso un varco realizzato dalla società che sta eseguendo i lavori. Un progetto ambizioso sotto la competenza dell'Anas. Interventi che vogliono rivoluzionare la viabilità sulla strada tra le più trafficate in Molise, collegamento abituale per chi si sposta tra Molise e Puglia. Un tratto, soprattutto quello tra il lido e il paese di Campomarino che in estate va liberato dall'incubo degli ingorghi. E', invece, in una fase embrionale la realizzazione di un sovrappasso. Volontà mai accantonata. «Stiamo monitorando i lavori, auspichiamo – ha detto l'assessore ai Lavori pubblici di Campomarino, Anna Pollace - nella realizzazione in tempi brevi, soprattutto prima dell'inizio della stagione estiva».