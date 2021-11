Il rendiconto contabile della Regione: le “partecipate” il tallone d’Achille

MOLISE. Il rendiconto contabile della Regione all’’Anticorruzione’: le “partecipate” il tallone d’Achille "" La Corte dei Conti ha stabilito di non bocciare il rendiconto 2020 della Regione Molise, pur dopo di avere constatato tante criticità, ma ha notificato i propri rilievi all’Anticorruzione. Il giudizio è stato estremamente negativo, né poteva essere diversamente visto che l’ente sovraordinato ha maturato un disavanzo di 493 milioni di euro. Eppure, rispetto al 2019, le entrate sono aumentate del 6,11% mentre sono calati i livelli essenziali di assistenza per quanto concerne la Sanità pubblica ed è stato registrato un peggioramento nel settore del trasporto. Soprattutto sono state constatate criticità tecniche e carenza di trasparenza in ordine alle Società partecipate e per quanto concerne il personale dell’ente.

Il fenomeno delle ‘partecipate’ non è solo molisano, atteso che il 23% delle 2.656 Società a controllo pubblico ha fatto registrare “un risultato di esercizio negativo che si attesta sul valore di 555 milioni di euro. Per quelle a partecipazione regionale il Governo si è impegnato a razionalizzare un settore che grava pesantemente sulle Casse pubbliche. Le varie Corti dei conti hanno fornito, di anno in anno, una radiografia della situazione che, naturalmente, comporta òneri di ripiano e di accantonamento. Per esempio, in Toscana, i trasferimenti erogati sono lievitati rispetto al 2018. Il Molise, bacchettato dal Magistrato contabile, ha fatto individuare la “cronicizzazione di situazioni critiche e l’insorgere di ulteriori criticità”. Alla Regione Lazio, invece, usano remunerare bene i dirigenti e gli organi di revisione, riconoscendo loro emolumenti aggiuntivi che vanno ben oltre lo svolgimento dell’attività. Insomma 1/5 delle Società controllate è in perdita e quasi 1/3 presenta un risultato di esercizio negativo.

Ma gli enti regionali continuano a conservare le partecipazioni senza intervenire su di esse; e la tendenza si riscontra – diffusamente – persino nei Comuni (nel 97,38% dei casi). La Giunta regionale del Molise aveva approvato una proposta di legge per la riduzione di tali società e per la loro fusione mediante incorporazione, ritenendo “indifferibile l'esigenza di definire l'iter’ organizzativo già intrapreso nei riguardi di alcune che hanno fatto registrare situazioni di particolare criticità tali da non permettere un avanzamento nei percorsi di fuoriuscita iniziati in attuazione delle normative in materia". Per "agevolare il percorso di scioglimento delle società in liquidazione, anche per definire un nuovo modello di gestione dei comparti, la Giunta è stata autorizzata a deliberare operazioni di fusione (per incorporazione) tra l'incorporante e le incorporate (in liquidazione), determinando l'estinzione di queste ultime e la contestuale sostituzione con la società incorporante". Naturalmente il provvedimento è finalizzato a "migliorare l'efficienza produttiva, a valorizzare il patrimonio ed a ridurre i costi di gestione del nuovo organismo societario". Le Società partecipate nostrane sono tante.

Citiamo, fra tutte, ‘Funivie Molise’, ‘FinMolise’, ‘Autostrada del Molise’, ‘Gam’, ‘Avicola molisana’, ‘Korai’, ‘Sviluppo Italia Molise’, ‘Sviluppo Montagna Molisana, Consorzio ‘Geosat’. Pure il Comune di Campobasso ha voce in capitolo per via della Sea, un acronimo che – sciolto - significa Servizi ed Ambiente. La Società si occupa di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali, in materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione integrata del Servizio di smaltimento dei rifiuti e di sgombero neve per conto dell’ente.

Per non rimanere indietro, persino il piccolo Comune di Longano aveva ritenuto opportuno almeno predisporre gli atti utili a dotarsi, eventualmente, di una partecipata; mentre l’Università del Molise vantava un organismo a cui è stata commessa “la riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise”. Insomma “perdurano le criticità nelle procedure di dimissione che non sono state condotte o ultimate nel rispetto della tempistica dichiarata. Per di più i giudici contabili rilevano la carenza di informazioni e la mancata pubblicazione dei bilanci.

Claudio de Luca