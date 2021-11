TERMOLI. “Era ora”. È questa l’espressione che, più di altre, identifica la notizia relativa alla creazione di un parco giochi nel quartiere di San Pietro dove, da anni, le famiglie chiedono più attenzione per i propri figli attraverso la creazione di aree gioco appositamente studiate per i piccoli residenti termolesi.

L’intervento, i cui lavori sono iniziati da qualche giorno malgrado la data di partenza fosse stata individuata a fine settembre, riguarda un’area attualmente poco utilizzata ubicata tra via Tevere, via Arno e via Volturno, proprio alle spalle dell’edicola (chiusa dopo la morte di Raffaele che la gestiva) e rappresenta il fulcro dei lavori di riqualificazione dell’area voluti dal Comune di Termoli.

L’importo dei lavori è di poco meno di 40mila euro (39mila 900 ero per la precisione) e dovrebbero durare 90 giorni, salvo complicazioni legate alle cattive condizioni meteorologiche che rischiano di rallentare l’intervento.

L’obiettivo dei lavori è la riqualificazione di un’area altrimenti abbandonata a se stessa, per renderla fruibile ai cittadini – e ai residenti del popoloso quartiere periferico – che avranno finalmente un luogo designato dove far giocare i propri figli e trascorrere ore all’aperto in loro compagnia.