Mensa scolastica al palo, la rimostranza di alcuni genitori: allievi non tornano in classe

LARINO. Scuola iniziata esattamente da due mesi, il 15 settembre, ma a Larino la mensa scolastica non riesce a decollare e allora i genitori si sono stufati di aspettare le calende greche.

Una vicenda che ha assunto anche i contorni della polemica politica, tra i vari ambiti in cui il circolo dem frentano si è scagliato addosso all’amministrazione Puchetti.

Ora, in scena la rimostranza delle famiglie, che sono costrette ancora a preparare pranzo da casa per gli allievi, oppure li fanno pranzare nella finestra tra le 13.20 e le 14.20.

Parliamo degli studenti della scuola di San Leonardo, ex Rosano, 5-6 classi della scuola primaria con 40 ore settimanali.

Oggi, papà e mamme della 2^ A hanno ritenuto di non far rientrare i loro figli nel pomeriggio, come atto di protesta per la mancata partenza della mensa scolastica.