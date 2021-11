TERMOLI. Se c’è qualcosa che nei mesi ha sempre mandato gli utenti della sanità bassomolisana, specialmente, su tutte le furie, è stata la strisciante paralisi del sistema di prenotazione al Cup, che non riesce a trovare pace, nonostante ci sia una emergenza sanitaria che anche in questo autunno avanzato sta rialzando la testa.

Ultimo esempio quello avvenuto stamani, quando diversi cittadini che si erano recati allo sportello perché necessitavano di prelievi, sono tornati a casa a vuoto.

«La gente è andata via per non aspettare – ha riferito una delle donne che si trovavano al distretto Asrem di via del Molinello - con lo stesso numero ritorneranno domani, la linea temporaneamente non funzionava per l’etichettatura esami e prelievi. Il sistema sanitario sta andando al delirio, non si può giocare con la salute dei cittadini, chi doveva fare un esame urgente per un intervento programmato non l’ha potuto fare».