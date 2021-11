Asrem chiede relazione su Emodinamica, si difende al Tar e chiede condanna alle spese legali

TERMOLI. Mentre impazzano sui social accuse e difese anche di rango legale, in virtù dei numerosi ricorsi al Tar promossi contro il Pos 2019-2021, l’Asrem si difende, costituendosi in giudizio contro l’impugnativa presentata da Francesco Roberti, assessori, consiglieri e Cuore molisano, quello annunciato in Consiglio comunale.

Nel provvedimento del direttore generale dell’Asrem , si evidenzia come sia la nota sull’Emodinamica, quella che individuava i giorni di mancata reperibilità novembrina al San Timoteo, l’elemento centrale del ricorso.

Nella delibera del manager Oreste Florenzano, emerge come lo scorso 8 novembre sia stata richiesta al direttore del reparto di Cardiologia una relazione in merito alle richieste formulate dai ricorrenti.

Intanto il mandato legale per costituirsi in giudizio contro il ricorso termolese è stato affidato all’avvocato Michele Coromano.

La delibera è stata postata dal sindaco Roberti sul proprio profilo Facebook , con l’intento, immaginiamo, di far conoscere la ratio che ha indotto l’amministrazione a percorrere questa strada a matrice personale e non istituzionale.

L’Asrem conferisce mandato al professionista incaricato - nell’eventualità di favorevole esito all’Asrem della causa in parola con contestuale condanna della controparte alle spese legali – di attivarsi per il recupero di dette somme mediante azione esecutiva da promuovere in danno della parte soccombente.