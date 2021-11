TERMOLI. Siamo stati contattati da un cittadino termolese che risiede da anni in via Venezia, nel quartiere di contrada Porticone. L’uomo ha sollevato la problematica del fogliame, che nel periodo autunnale abbandona i rami e si posa sul suolo. Le numerose foglie presenti sia in strada che sui marciapiedi creano un gran disagio. Tanto che sempre più spesso, la sera o il pomeriggio inoltrato, lui stesso spazza le foglie dal suolo pubblico, per evitare che queste possano occludere i numerosi tombini che si trovano lungo la strada.

Anche perché molto spesso, dopo le grandi piogge, accade proprio questo fenomeno. Le griglie dei tombini si occludono, a causa del fogliame e l’acqua piovana non riesce ad essere smaltita. Così, molto spesso, la zona di via Venezia, diventa una piscina, così come ci ha raccontato l’uomo. Anche nei condomini che si affacciano sulla stessa strada, gli atri dei palazzi si allagano, causando non pochi problemi. Lo stesso signore che vive in una di quelle palazzine, ha ribadito più volte che lui stesso si premura di spazzare il fogliame, accumulato ai lati dei marciapiedi, affinché causi meno problemi possibili.

La problematica è presente anche in via Palermo e via Verona. Anche in queste altre due strade, il fogliame ricopre i marciapiedi e anche un po’ i lati della strada. Ritornando al pensionato, che ci ha contattati, ha ammesso di aver illustrato recentemente il problema, ai vigili urbani e ad alcuni assessori della nostra amministrazione comunale.

Chiede quindi a gran voce, a nome anche degli altri condomini e abitanti di via Venezia, che il comune mandi qualcuno a spazzare il fogliame, affinché con l’avvento dell’inverno e delle piogge, il problema possa essere ridotto al minimo. Anche perché ha spiegato, che l’acqua piovana che confluisce dalle via laterali, rispettivamente via Verona e via Palermo, inevitabilmente a sua volta confluisce in via Venezia, causando poi disagi agli abitanti di quella zona, soprattutto nel periodo delle piogge. L’uomo sostiene che il problema perduri da tanti anni in quella zona e chiede aiuto, affinché la vita in via Venezia sia il meno possibile difficile dopo le grandi piogge. Chiede quindi la rimozione del fogliame.