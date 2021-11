Luminarie natalizie, la direttiva Lamorgese si occupa di ben altro

LARINO. A Larino, l’allestimento degli artistici ornamenti natalizi procede alacremente da parte delle maestranze dell’Azienda incaricata da un consesso di privati cittadini; ma v’è chi teme che possano verificarsi inciampi burocratici a seguito della diffusione della Direttiva Lamorgese. In realtà questo testo rimane indirizzato solo alle manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto (contenimento del contagio, obbligo del ‘green pass’, etc.). Perciò la legge n. 35/2020 ne affida la verifica ai Prefetti con il compito di contenere il rischio di diffusione della pandemìa. Cosicché l’unica cornice istituzionale per la valutazione complessiva della situazione non ha alcun riferimento nel Comune quanto piuttosto nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale àmbito sanitario i Prefetti provvedono, con apposite direttive (art. 13, c. 2, legge n. 121/1981), alla individuazione di specifiche aree urbane sensibili ritenute di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità. Le stesse potrebbero diventare oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche solo in ragione dell'attuale situazione. Sulla base delle determinazioni adottate, i Questori esercitano i poteri previsti dall'art. 18 Tulps e dal Regolamento, provvedendo ad adottare eventuali divieti e prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni preavvisate, in ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo, o di altre rilevanti circostanze quali il coinvolgimento nella manifestazione di un numero elevato di partecipanti. Ne discende che, per assicurare la più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, determinate esternazioni pubbliche di protesta potrebbero tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per cui, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, ovvero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche. Ciò posto, ben si comprende che le grandi luminarie dell’evento larinese nulla abbiano a che fare con la Direttiva Lamorgese. Vediamo perché.

Per luminarie s’intendono impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, da installare in occasione di festività civili o religiose, come il Natale. Dunque, il concetto assume una duplice veste semantica: da una parte quale apparecchio di illuminazione, acquistabile da chiunque sul mercato; dall’altra quale impianto elettrico temporaneo (soggetto ad installazione da parte di soggetti abilitati). Quale che ne sia l’utilizzo finale, privato o pubblico che sia, la luminaria, in quanto prodotto elettrico, per essere distribuita in Italia, deve rispettare determinate caratteristiche e ‘standard’ qualitativi, in genere previsti dalle cosiddette “norme tecniche”, corroborati da documenti tecnici risultanti da un processo di normalizzazione/standardizzazione operato da appositi enti, nazionali o internazionali, in cui si definiscono i requisiti fondamentali ovvero le caratteristiche, le prestazioni, le dimensioni, la sicurezza ambientali da possedere da parte degli apparati e/o dei loro componenti. Con legge n. 186/1968 si stabilì che gli impianti ed i materiali «devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte», intendendo quell’insieme di tecniche ritenute corrette per l’esecuzione di determinate lavorazioni; nel caso di specie, si considerano costruiti a regola d’arte le strutture che rispettino le norme-Cee. Di conseguenza la previsione legislativa riconosce valore presuntivo a quelle norme tecniche, adottate da un ente di standardizzazione, la cui osservanza, in linea di principio, esime da qualsiasi responsabilità derivante dalla costruzione del prodotto. Ciò posto, il Comune subentra per le luminarie di Natale solo per assumere l’effettiva consistenza tecnica degli impianti, peraltro documentata da apposita certificazione. In poche parole Palazzo ducale deve accertare che il dlgs n. 222/2016 (che modificò l’art. 110 Reg. es. Tulps, disciplinante l’autorizzazione di cui all’art. 57 del t.u. in relazione all’art. 110 R.D. n. 635/1940, c. 1) sia stato adeguatamente rispettato dagli organizzatori dell’artistica illuminazione.

Claudio de Luca