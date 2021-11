Dimissioni dei medici in Rianimazione al Cardarelli, Asrem a caccia dei sostituti

CAMPOBASSO. Due anestesisti si sono dimessi al Cardarelli e potrebbero non essere gli unici, secondo indiscrezioni che sono trapelate negli ultimi giorni, persino anticipate sui social. Inoltre altre figure di medici hanno deciso di lasciare gli incarichi ricoperti nella rete ospedaliera dell’Asrem.

Ma cosa sta accadendo?

Per tornare al reparto di Rianimazione, che nel periodo Covid è la punta più avanzata della lotta al coronavirus, presto avrà un primario di ruolo – l’attuale facente funzioni è il dottor Romeo Flocco – “probabilmente già entro fine anno”, ha riferito il manager Asrem Oreste Florenzano, poiché il concorso è alle battute finali.

Ma ora l’attenzione è quella per coprire le due caselle vuote, dove servirà qualche giorno in più invece per reperire i sostituti dei due professionisti che dimettendosi hanno deciso di lasciare il nosocomio campobassano. L’Azienda sanitaria regionale molisana ha bandito un concorso, estendendolo anche al reperimento di specializzandi dell’ultimo anno, per riuscire a portare in organico anche giovani motivati.

I due anestesisti dimissionari in servizio fino al 15 febbraio 2022 hanno legittimamente richiesto di godere delle ferie maturate, ma fino a fine mese continueranno ad essere in corsia, si riposeranno a partire dal primo dicembre. Questo perché occorre garantire l’attività chirurgica già programmata, con pazienti già preparati e inseriti nel calendario chirurgico per interventi di classe a, quelli con un tempo di attesa di massimo 30 giorni.

A dicembre invece i turni di guardia di rianimazione saranno garantiti con l’erogazione di eccesso di orario settimanale per ogni dirigente medico, facile prevedere straordinari e turni più lunghi, probabilmente anche di 12 ore.