Plastica nelle reti dei pescherecci, passa al Senato il provvedimento "Salvamare"

TERMOLI. Qualcosa si muove nel comparto ittico. Dopo la notizia della graduatoria indennizzi per il fermo biologico dell’estate 2020, ora Federpesca, l’associazione che raggruppa gli armatori, aderente Confindustria, esprime soddisfazione per l’approvazione in Senato del ddl “Salvamare” sulla promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell’economia circolare. «Con il ddl Salvamare finalmente viene riconosciuto l’importante ruolo dei pescatori che da anni si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in plastica - commenta Francesca Biondo, Direttore Generale di Federpesca, la principale associazione delle imprese della filiera ittica - fino ad oggi infatti i rifiuti pescati accidentalmente in mare o prodotti dall’attività di pesca sono considerati rifiuti speciali e soggetti ad una procedura molto complessa dal punto di vista burocratico.

Con il ddl Salvamare i pescatori saranno invece autorizzati a portare i rifiuti nei porti e ottenere un certificato ambientale. Federpesca e i propri associati sono in prima linea per l’abbattimento dell’inquinamento marino non solo con l’implementazione di tecnologie e strumenti innovativi e poco impattanti per l’ambiente ma anche attraverso la promozione di procedure per lo smaltimento e la sensibilizzazione su come contrastare l’inquinamento nei nostri mari. Auspichiamo ora lo stanziamento di risorse volte a supportare lo smaltimento dei rifiuti e l’approvazione definitiva del provvedimento che costituisce una prima risposta concreta al grande dibattito di questi giorni a Glasgow all’interno della COP26». Ricordiamo come questa pratica di recuperare rifiuti a mare era stata sollecitata anche localmente, vista la quantità di immondizia ripescata, con un progetto ad hoc che adesso può poggiare su precise basi normative.