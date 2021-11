TERMOLI. Il presidente del Cosib, Roberto Di Pardo, è conferibile. Si è chiusa con questa decisione l'istruttoria dell'Organismo di Vigilanza dell'ente consortile . La delibera ha dottato la decisione del non luogo a provvedere sulle ipotesi di inconferibilità degli incarichi di presidente, nonché di vicepresidente del comitato direttivo, in questo caso Costanzo Della Porta, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno. Deliberato anche il non luogo a provvedere sulla posizione dei componenti del Consiglio generale che ebbero a conferire in data 12 novembre 2020 l'incarico di presidente a Di Pardo.

L'OdV del Cosib, individuato come responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dal direttivo dell'aprile 2014 si è pronunciato dopo la delibera dell'Anac del 13 luglio scorso, che individuava la inconferibilità del vertice Cosib.