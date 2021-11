Gadget aziendali, come sta evolvendo il mercato

I gadget aziendali rappresentano una categoria merceologica molto specifica, in quanto oggetti di uso comune sviluppati e realizzati a scopi promozionali. Ancora oggi alimentano un mercato vario e diversificato, ai quali le aziende attingono per implementare campagne strategiche di promozione del brand attraverso specifici canali di distribuzione.

A differenza di quanto si possa pensare, i gadget hanno una storia piuttosto lunga, che risale alla fine dell’Ottocento, quando la Francia regalò agli Stati Uniti la Statua della Libertà. Per l’occasione, ne vennero realizzate alcune copie in miniatura, da distribuire come souvenir al momento dell’inaugurazione. L’iniziativa riscosse un enorme successo, dal momento che ogni newyorkese voleva avere la sua copia della Statua. Fu da quel momento che oggetti del genere cominciarono ad essere utilizzati a scopi promozionali, venendo associati a brand di ogni genere. Quella dei gadget personalizzati si trasformò in una vera e propria industria a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, diventando una delle principali leve di marketing.

I gadget personalizzati nell’era digitale

La rivoluzione digitale ha stravolto gli approcci strategici alla promozione del brand, aprendo nuove strade e, soprattutto, nuovi canali da sfruttare a scopo promozionale. Il web, i social media e le app per smartphone sono diventate le nuove risorse a disposizione degli operatori di marketing, grazie alla loro capacità di raggiungere in tempi brevi un pubblico estremamente ampio e diversificato. In un contesto del genere, i gadget aziendali hanno comunque conservato un ruolo di rilievo all’interno degli approcci strategici alla promozione del brand; ciò è dovuto principalmente al fatto che la distribuzione degli oggetti personalizzati comporta specifici vantaggi.

Uno di questi consiste nella capacità di fidelizzazione del cliente, facendo leva su un preciso meccanismo psicologico. Chi riceve un gadget personalizzato gratuito matura un sentimento di gratitudine nei confronti dell’azienda che si occupa della distribuzione; di conseguenza, si crea un’associazione positiva tra l’oggetto in sé e il marchio, che contribuisce a migliorare l’immagine e la reputazione di quest’ultimo presso il pubblico e la clientela. In aggiunta, i gadget brandizzati contribuiscono a consolidare l’identità del brand, rendendolo più facile da riconoscere in contesti specifici (basti pensare alle divise brandizzate per i dipendenti, utilizzate negli shop fisici, che agevolano il cliente nell'individuazione del personale).

Come le aziende sfruttano i gadget

Le aziende che scelgono di promuovere il proprio marchio anche attraverso la distribuzione di gadget personalizzati approntano strategie complesse e strutturate, affidandosi a professionisti del settore. Ogni fase dello sviluppo e della realizzazione dei vari oggetti, infatti, non può essere improvvisata ma va pianificata ed implementata in maniera metodica, in maniera tale da ottenere un risultato funzionale a specifici obiettivi strategici. Va inoltre tenuto conto che il processo di personalizzazione richiede competenze diversificate, che spaziano dal design al marketing, passando per il merchandising e la promozione. Inoltre una consulenza professionale è fondamentale per individuare il gadget più adatto ad un target specifico, in maniera tale da ottimizzare l’effetto gratificante connaturato alla distribuzione (gratuita) di un oggetto brandizzato.