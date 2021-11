Quel che vogliono i sindaci: riforma dell’abuso d’ufficio ed abolizione del limite dei due mandati

MOLISE. La riforma dell'abuso d'ufficio è in cantiere. Servirà a liberare i primi cittadini dei Comuni dal timore di ‘firmare’ i provvedimenti amministrativi. Oggi la paura della firma li porta a giocare, in difesa, quotidianamente per evitare di finire coinvolti in inchieste giudiziarie. I Sindaci italiani, tornati da Parma (dove sono stati per l’annuale Convegno organizzato dall’Anci), hanno incassato la promessa della revisione dell'art. 323 C.p. che – anno dopo anno – riesce a far collezionare alla categoria quasi 7.000 procedimenti per abuso d'ufficio che, poi, statisticamente danno luogo a circa 6.000 archiviazioni e ad una 50ina di condanne. A Parma il Sottosegretario al Ministero della giustizia Sisto ha anticipato la disponibilità a valutare soluzioni di apertura nei confronti dei sindaci al fine di evitare che si verifichi il fenomeno del rischio per ciascuno, intollerabile perché produce solo burocrazia difensiva. Insomma Roma è disponibile a valutare soluzioni alternative che non nascono da una volontà di conquistare la benevolenza dei primi cittadini quanto piuttosto da una rinnovata attenzione al tema costituzionale del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza. In effetti i processi mediatici pesano alla grande su chi indossa una fascia tricolore, bene più delle sentenze che poi, facilmente, si rivelano di semplice assoluzione.

Con l’intervento di riforma essi vogliono che sia sottolineato il principio della personalità della responsabilità; quindi la questione toccherà, oltre all'art. 323 C.p., anche l'art.50 Tuel, laddove si annidano le contraddizioni di una norma che non distingue nettamente tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie dei sindaci) da quelle dei dirigenti, finendo in tal modo con l’attribuire ai primi responsabilità tipiche di questi ultimi. Far risalire al Capo dell’Esecutivo una serie di causalità, che gli possono essere rimproverate in modo del tutto innaturale, non è certo confacente alla necessità di attribuirgli un ruolo centrale soprattutto nella presente fase di ripresa economica.

Perciò le proposte di legge sulle responsabilità dei sindaci, attualmente all'esame del Parlamento, possono essere «un presupposto per raggiungere l'obiettivo»; e la legge-delega per la riforma del Tuel potrà essere la sede naturale per un corretto riavvio. Naturalmente quest’ultima potrà rivelarsi «inutile - e persino dannosa - se i Comuni non sapranno riorganizzarsi internamente di modo che sia chiaro ‘chi’ fa ‘cosa’». L'ok sulla riforma dell'abuso è stato già condiviso dal Ministero dell'interno, cosicché la riforma di attualizzazione del d.lgs. n. 267/2000 risulta già collocata nell'agenda del Governo. Essa marcerà su piani paralleli rispetto ai progetti di legge parlamentari già avviati ad elaborazione. Ciò perché è necessario avere un quadro organico di regole che parta con un provvedimento governativo da portare all'attenzione delle forze politiche e, quindi, in Consiglio dei ministri. In sostanza si tratta di un tema molto sentito dai primi cittadini perché, ad oggi, non si tiene ben conto della differenza tra la responsabilità politica (posta in capo ai primi cittadini) e quella amministrativa (in capo ai dirigenti). E spesso la colpa è proprio da addebitare ai difensori della fascia tricolore. In realtà ciascuno (dirigente, esercente di funzioni dirigenziali e sindaci) deve rispondere per ciò di cui è responsabile.

La riforma intende camminare anche nella direzione del rafforzamento degli organi di governo locale (con la riduzione ‘in pristino’ delle Giunte provinciali e metropolitane). I Capi degli Esecutivi comunali chiedono anche più poteri nella gestione dell'ordine pubblico e meno burocrazia negli appalti per le opere comunali. Insomma vogliono rafforzare adeguatamente il ruolo specifico degli enti locali territoriali. L’ennesima rivendicazione concerne l’abolizione del limite dei due mandati, cancellando la norma che prevede la dimissione del sindaco sei mesi prima delle elezioni politiche per candidarsi al Parlamento. Claudio de Luca