BARLETTA. Dopodomani, venerdì 19 novembre, la città di Termoli ricorderà Pietro Mennea dedicandogli una strada ed un murale: bellissimo e commovente appuntamento con la storia dell’uomo più veloce del mondo e l’ancor più Grande Storia dell’atletica azzurra proprio in quest’anno d’oro di Tokyo 2020 dove le numerose medaglie olimpiche hanno onorato tutta l’Italia.

Ben oltre il laconico annuncio istituzionale (carente peraltro di ogni riferimento al doveroso coinvolgimento della città natale di Pietro Mennea sotto l’aspetto prettamente amministrativo, specie durante l’attuale gestione commissariale), i barlettani dalla memoria lunga sono ormai rimasti forse in pochi come testimoni di quel tempo: i figli del compianto Alberto Autorino suo primo insegnante di ginnastica al Cassandro; il suo primo allenatore ufficiale Franco Mascolo; il dottor Vito Lattanzio figlio del grande primario chirurgo professor Lattanzio presidente dell’Avis sua prima società sportiva; Luigi Damato, compagno di gara ed oggi valente scrittore; Savino Albanese detto “cavallo” suo impareggiabile compagno di allenamenti; il professor Francesco Montenero anch’egli suo coach quale compagno di preparazione… Ed anche l’avvenuta, brillante rinascita del Gruppo Sportivo AVIS Barletta sotto la guida tecnica di Eusebio Haliti sta riportando alla ribalta nazionale come un fantastico ritorno al futuro quel glorioso passato. Mentre dalla vicina Trinitapoli il suo collega di staffetta professor Giuseppe Acquafredda lo ricorda sempre con particolare affetto e s’impegna a tramandarne memoria. Come chi scrive…

Perché Termoli, dunque? Mi aiuta in questa ricerca della verità su Pietro Mennea (che per sé e di sé ha scritto tanti ed autorevoli libri autobiografici in prima persona quasi temendo ciò che talvolta oggi può accadere) un testimone eccellente, autentico maestro del giornalismo sportivo nazionale: Vanni Loriga. Nostro ospite a Barletta nel settembre 2019 quale veterano “inviato speciale” per le cronache sportive italiane e di quella particolare quasi leggendaria stagione.

Loriga, novantaquattro anni suonati, sardo di origine con una memoria di ferro, ospite d’onore per presentare il libro di Pippo Russo (dal titolo quanto mai evocativo “Più veloce del vento”) lo ricordava così in quell’occasione:

“Il 16 aprile 1967 fu, come già è stato scritto, un giorno storico per l’atletica italiana. Quella domenica, mentre Silvano Simeon migliorava per tre volte il record di Adolfo Consolini nel lancio del disco (57,86, 57,90 e 59,96 contro il precedente 56,98) il quindicenne Pietro Mennea disputava la sua prima gara in trasferta per correre a Foggia sulla distanza degli 80 metri piani. Aveva iniziato come marciatore nell’AVIS Barletta ma diventava in quel momento un velocista dopo aver avvicinato l’atletica con la marcia.

Allora a Barletta c’era la più forte squadra del “tacco e punta”, la famosa AVIS fondata dal professor Ruggiero Lattanzio, sodalizio che per sette volte consecutive vinse il Trofeo Fernando Altimani che veniva assegnato alla migliore compagine nazionale.

Nel 1965, come testimonia Vittorio Visini (record di 67 presenze in azzurro), tesserato AVIS, nella categoria ragazzi si era cimentato proprio Mennea ricevendo buoni consigli da Pino Dordoni...

E VENIAMO ALLA STAFFETTA DI TERMOLI. Del Mennea velocista avemmo notizie più precise l’anno dopo, quando, nel 1968, appena quattordicenne, vinse a Termoli la “Leva della Staffetta” organizzata dal Corriere dello Sport.

Da allora non ci perdemmo mai di vista e ritengo di essere il giornalista che ebbe con lui, in una quarantina di anni, i maggiori contatti, durante e dopo la carriera agonistica. Fui al suo fianco anche quando nel 1997 per i XIII Giochi del Mediterraneo svoltisi a Bari ricevette nel Teatro Curci a Barletta il Collare Olimpico dal presidente del CIO Samaranch ed in parecchie altre occasioni legate al ricordo di Lattanzio e alla presentazione di alcuni libri firmati da Pietro.

Fui addirittura soprannominato il “Menneologo” e pertanto non mancai di meravigliarmi quando in un certo film TV fui presentato come suo fiero avversario…"

Nino Vinella, giornalista