CIVITACAMPOMARANO. Inaugurati, questa mattina, il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze e la Scuola nazionale formazione per gli operatori di Sale operative e Centri di coordinamento, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose.

A margine della cerimonia, è stata conferita la cittadinanza onoraria al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, collegato da remoto, e al direttore dell'Agenzia nazionale Italia Meteo, Carlo Cacciamani.

La nuova struttura di Protezione civile è stata realizzata grazie al finanziamento di 499.600 euro, ottenuto dalla Regione Molise per la demolizione e la ricostruzione dell’ex Scuola materna destinata a sede Coc (Centro operativo comunale). Oltre ai fondi concessi dalla Ente Regione, che sono serviti principalmente a livello strutturale, il Comune ne ha reperiti altri, anche dal proprio bilancio, pari a quasi euro 100mila euro, per poter effettuare la sistemazione esterna dell’area e la fornitura di attrezzature indispensabili per il funzionamento della struttura.

Nel complimentarsi per la nuova e funzionale opera realizzata e nel fare il punto sui nuovi compiti della Protezione civile e sul carattere multidisciplinare che la stessa ha assunto quale materia in cui confluiscono le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, ma anche di gestione delle emergenze e del loro superamento, il presidente Toma ha ricordato quanto fatto dalla Protezione civile molisana in tema di allagamenti, persone disperse, incendi boschivi, eventi sismici, pandemia e altro, e ha inteso ringraziare il mondo del volontariato.