Differenza sostanziale tra bonus di benvenuto e senza deposito

LA COSA CAMBIA

In base al tipo di bonus, nel campo delle scommesse le cose possono cambiare: potreste trovarvi infatti al cospetto di un’offerta senza deposito o di una promozione di benvenuto. In base a quello che scegliete (perché di scelta si tratta, come vedremo), cambierà anche il vostro approccio al gioco. Per iniziare, riassumiamo la prima categoria, ovvero quella priva di obbligo di versamento. Come potete immaginare, in questi casi è il sito stesso ad adoperarsi per fornirvi i fondi con cui giocare. Per poter prelevare l’importo, però, è prima necessario maturare una soglia minima di vincita, direttamente proporzionale alla somma.

E DOPO QUELLI SENZA DEPOSITO, SCOPRIAMO I BONUS DI BENVENUTO

Per i giocatori senza paura, più disposti ad investire, abbiamo dunque i bonus di benvenuto, i quali però prevedono un primo deposito (sì, primo: ne riparleremo a breve). In pratica, con questo tipo di offerta il primo versamento di ogni utente riceve un extra elargito direttamente dal sito. L’aumento in questione dipende da una percentuale, che si va ad applicare all’importo versato (o al massimale, se lo si raggiunge). Ipotizziamo dunque di avere un bonus del 50% fino a 100€: versandone 10 ne avremo 15, versandone 30 ne avremo 45 e così via, fino a 100 che ce ne frutteranno 150; da qui in poi, 50€ sarà il limite massimo oltre il quale il bonus non si spingerà.

Se abbiamo parlato di scelte e di primi versamenti, è perché per godere dell’offerta serve prima registrarsi. Nessun bookmaker (operatore dei punti di gioco), infatti, prevede l’erogazione di più offerte per utente. Chiunque penserebbe all’apertura di più account, ma non è possibile aggirare in tal modo il limite impostato dal sito grazie all’obbligo di fornire i propri documenti per convalidare la registrazione. Il “trucco”, quello vero, è semmai un altro: l’abbondanza di bookmaker in rete rende sorprendentemente facile la ricerca di nuovi lidi dove andare a ritentare la sorte, un mondo in cui ci si può anche orientare bene.

L’AIUTO NELLA SCELTA

C’è un acceso ambiente concorrenziale tra operatori, che tendono a non “litigarsi” gli utenti (un po’ come avviene tra gestori telefonici). Questo vi sarà vitale, se chiaramente saprete guardarvi in giro. Siccome però non si impara a farlo dall’oggi al domani, è evidente che vi servirà una guida. Per vostra fortuna esiste Subitobet, un sito che amplia costantemente la propria copertura di questo argomento . Non per questo, però, è scontato che troviate subito un sito di cui fidarvi; esiste tuttavia un parametro che fa da vero e proprio spartiacque tra i bookmaker più seri ed affidabili e quelli da allontanare ad ogni costo.

ANDARE SUBITO SUL SICURO GRAZIE AD AAMS

Ci stiamo riferendo alla licenza AAMS, con cui qualsiasi operatore degno di tale nome merita fiducia. L’acronimo sta infatti ad indicare l’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato: un segno inconfondibile di professionalità, serietà e qualità. Tutte queste doti non le troverete certo presso i bookmaker non affiliati, poiché tendono ad approfittare della mancata regolamentazione a discapito dell’utente. Immaginate un bonus senza deposito molto alto: sembra una rosa, ma tra le sue spine più velenose si cela il già citato rapporto di proporzionalità che rende la soglia minima di vincita un traguardo irraggiungibile. Giocare responsabilmente significa anche tenere gli occhi bene aperti.