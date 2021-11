Le ultime novità sull’acqua pubblica: il pensiero della Regione Molise

CAMPOBASSO. L’annuncio è stato ‘autorevolmente’ partorito, mercoledì 17 novembre, su ‘Facebook’. Il Presidente Toma, quasi si fosse trattato di un momento di scarso peso, ne aveva fatto cenno nel corso dell’ultima Assemblea consiliare regionale. Il Molise ‘vanterebbe’ un ‘surplus’ di acqua potabile, ragion per cui poteva permettersi di aderire alle formali richieste pugliesi, presentate per il tràmite del Ministro Patuanelli, per l’erogazione di una ventina di milioni di metri cubi. E, mentre a nicchiare sembrava (un po’) solo il Commissario del’Ente delle risorse idriche, Toma minimizzava:"C'è una diatriba in corso, ma stiamo cercando di risolverla. E’ un problema puramente tecnico". Quale? Innanzitutto c’è un giusto compenso da quantificare “con comodo” quando, invece, primamente, sarebbe necessario calcolare l’entità’ del presunto sovrappiù dell’invaso del Liscione che si disperde in mare, in uno con la quantificazione della perdita delle reti idriche del Basso Molise, solo presunta e mai quantificata.

Tutto ciò mentre, da anni, il problema è quello del progressivo depauperamento di questa preziosa risorsa di cui la pubblica opinione locale s’accorge solo nei mesi estivi, quando occorre fare le scorte in casa almeno per poter tirare lo sciacquone dei servizi igienici. Naturalmente i ‘desiderata’ degli operatori e dei cittadini pugliesi sono i medesimi esternabili da chi, in Molise, attinge all’acqua pubblica; ed è appena il caso di sottolineare che, in questo modo, avrebbero a riemergere quegli affari sull'acqua che i presentatori dei due 'referenda' di anni addietro pensavano di poter risolvere. Ma oggi riproporre certe tematiche comporta schierarsi contro i Comuni, grandi o minimi che siano; ma è pur vero che il Molise (e la sua classe dirigente) non incute paura. La conseguenza sarà quella per cui i cittadini non conteranno più; e la storia dell'acqua ritornerà ad essere una questione di democrazia da cui non sarà possibile prescindere. Nel caso della Puglia c’è qualcosa che inquieta.

L’Acquedotto pugliese è il più grande d'Europa per mezzi e per strutture, ed è forte di capitali pubblici notevoli. Tempo addietro si apprese del progetto di costituzione di una ‘mega-multiutility’ nel Meridione d’Italia allo scopo di gestire – con un’unica società per azioni – tranci di acqua campana, lucana, molisana e calabrese. Della consistenza di un’agglomerazione logistica siffatta ebbero a trapelare elementi già qualche anno addietro. Tant’è che, sulla Stampa àppula, fecero capolino alcune notizie che accennavano alla commissione di “un incarico di consulenza strategica”, anticipando dati su di uno studio volto ad individuare un assetto societario nuovo, idoneo allo scopo. Già prima di questa ‘produzione’ amministrativa, c’era stato – intorno ai primi del marzo 2016 - un protocollo d’intesa siglato con la “Gestione ottimale per le risorse idriche (Gori) che possiede il 37% di Acea e che opera nel Sarnese vesuviano.

Nell’immediato futuro si prevedeva l’apprestamento di un tavolo tecnico. Ma, a tale proposito, il Presidente Emiliano minimizzò, attenuando i toni, accreditando che: non di una 'multi utility' si trattasse quanto piuttosto di un più strategico soggetto pubblico interregionale, eventualmente da esternalizzare in una forma societaria per azioni. E' appena il caso di sottolineare che, nella maniera minimale e pratica ipotizzata da Toma, avrebbero a proseguire quegli affari sull'acqua (grandi e piccoli) che i presentatori dei 'referenda' ritenevano di avere affossato. Ma, come si rileva, non è così, ove si consideri che, da Roma e Torino, sino alla Campania di De Luca ed alla Puglia di Emiliano, dalla Toscana all'Emilia-Romagna ed al Veneto, stanno emergendo 'multi utility' che, pur non esprimendosi più in termini di privatizzazione, comunque perseguono ancora il profitto confidando di utilizzare mastodontiche fusioni. Ricorrere a queste ultime comporta (lo ribadiamo ancora) schierarsi contro i Comuni, grandi o minimi che siano.

Claudio de Luca