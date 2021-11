TERMOLI. Monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni, nuovi vaccinati, coperture e terza dose.

In dettaglio il monitoraggio analizza il trend settimanale dei nuovi casi e del rapporto positivi/casi testati, dei decessi, dei casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi e terapie intensive; i nuovi casi; il tasso di positività a tamponi; le percentuali di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva da parte di pazienti Covid-19; gli ingressi in terapia intensiva; la popolazione vaccinata; le dosi di vaccino somministrate per settimana; i nuovi vaccinati per settimana; le persone che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino suddivise per fasce d’età al 14/11; le coperture vaccinali per fasce d’età; la platea di persone vaccinabili con la terza dose; le terze dosi somministrate; il tasso di copertura vaccinale dose booster; il tasso di copertura vaccinale dose aggiuntiva; gli indicatori regionali nella settimana 10-16 novembre; i nuovi casi nell’ultima settimana suddivisi per provincia.

In Molise: nella settimana 10-16 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (80) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (126,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (,6%) e in terapia intensiva (2,6%) occupati da pazienti Covid-19;

la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 78,9% (media Italia 76,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3,1% (media Italia 2,3%) solo con prima dose;

il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 91,9% (media Italia 53,3%);

il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 100,0% (media Italia 59,6%).

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia:

Isernia 84

Campobasso 30.

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 10-16 novembre, un netto incremento della circolazione virale con impatto ospedaliero al momento contenuto grazie alla protezione vaccinale: +534 ricoveri in area medica +60 in terapia intensiva. Ma per Friuli-Venezia Giulia e provincia di Bolzano si avvicina la zona gialla. Campagna vaccinale: solo 127 mila nuovi vaccinati nell’ultima settimana. Forniture al palo da 5 settimane: le scorte di vaccini a mrna scendono a quota a 7,6 mln di dosi. Terze dosi: servono oltre 350 mila somministrazioni al giorno sino al 31 dicembre. Per ridurre il rischio di misure restrittive necessario ridurre la validità del green pass a 6 mesi e introdurre l’obbligo vaccinale, almeno per tutte le categorie di lavoratori a contatto con il pubblico. Il “super green pass”, senza l’opzione tampone, rischia solo di alimentare le tensioni sociali senza garanzia di aumentare coperture vaccinali e adesione alla terza dose.