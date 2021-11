«L'infarto non ti avvisa, se Emodinamica è chiusa a rischio la salute dei cittadini»

TERMOLI. C’è attesa sull’esito dell’udienza di ieri in camera di consiglio al Tar Molise, poiché i ricorrenti, cittadini termolesi che rispondono al nome dell’associazione Cuore molisani, in rappresentanza dei soci, a titolo personale dagli amministratori del Comune di Termoli di maggioranza, coi legali Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano hanno chiesto al collegio composto dai magistrati amministrativi Nicola Gaviano, Marianna Scali, Daniele Busico, Massimiliano Scalise e Francesco Avino, di accogliere l’istanza cautelare.

«Per conto dei cittadini ricorrenti termolesi abbiamo insistito per la cautelare – ci ha spiegato l’avvocato Massimo Romano - sul presupposto che l’erogazione a singhiozzo del servizio di emodinamica all’ospedale San Timoteo lede irreversibilmente il diritto alla salute, non soltanto dei cittadini ricorrenti, ma anche di tutta la potenziale utenza bassomolisana, platea di oltre centomila residenti. L’emodinamica, ossia cardiologia interventistica, o viene organizzata h24 oppure non è efficace e non può essere gestita in questo modo. L’infarto e le malattie tempo-dipendenti non ti avvertono e se ti pizzica nel momento in cui il servizio è sospeso tu ci lasci le penne, inoltre l’Asrem ha reiterato anche il vizio già accertato dal Punto nascita, ossia che ti dicono che quando il reparto è chiuso i pazienti vanno dirottati altrove ma non ti dicono dove, con la conseguenza, fondamentalmente, di non aver indicato le modalità alternative di ricovero.

Abbiamo insistito per la cautelare poiché l’Asrem ha annunciato l’organizzazione a singhiozzo anche per dicembre, la situazione così si va a cronicizzare».