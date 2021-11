TERMOLI. Prenderà corpo entro tre mesi il nuovo corso del trasporto pubblico a Termoli. E’ quanto emerso in sala giunta, nell’atteso confronto tra azienda (la Gtm), parti sociali (Filt-Cgil, Uil Trasporti e Faisa-Cisal) e Comune, col vice sindaco Ferrazzano e un funzionario. La convocazione era stata chiesta dai sindacati di categoria, dopo la firma del contratto di appalto sul project financing, in cui la Gtm srl – proponente – aveva esercitato il diritto di prelazione pareggiando le condizioni offerte dalla prima aggiudicataria Air Pullman.

«E’ stata una seduta interlocutoria – ci ha riferito Cristino Lepore, della Filt-Cgil – ma in cui sono state gettate ottime basi per costruire qualcosa di buono per maestranze e utenza. Lo stesso vice sindaco Ferrazzano ci ha fatto i complimenti per questo passaggio sindacale, in cui si è dichiarato a essere aperto a ogni soluzione per rendere effettivo il dettato contrattuale, stesso discorso da parte aziendale. Siamo soddisfatti di questo approccio, che arriva dopo anni duri, per tutti. Da qui la richiesta di una gratifica ai lavoratori del Tpl a Termoli, attraverso un contratto integrativo di secondo livello, che discuteremo con la Gtm nella sede della concessionaria, probabilmente dal nuovo anno, e che ratificheremo con l’amministrazione comunale. Dobbiamo attendere un lasso di tempo di 85 giorni circa che il contratto di project prevede come sessione in cui la Gtm dovrà produrre tutti i progetti e i relativi crono-programmi. Ma tutto questo sarà monitorato mensilmente con riunioni ad hoc aperte alla nostra partecipazione. Per questo vorremmo ringraziare Comune e Azienda per l’apertura mostrata nei confronti dei dipendenti e dei loro rappresentanti».