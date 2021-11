Vittime della strada, l'associazione scrive al sindaco di Termoli in vista del 21 novembre

TERMOLI. Terza domenica di novembre, giorno 21, Giornata Mondiale e Nazionale del Ricordo delle Vittime della Strada: invito e richieste. Nella terza domenica di novembre ricorre la Giornata Mondiale Onu dedicata al Ricordo delle Vittime della Strada, ufficializzata in Italia come Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime della Strada con legge 227/2017: non si tratta di dedicare soltanto un giorno alle vittime, ma piuttosto di sollecitare “le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale” (art.1 c.1), perché nessuno perda vita e salute sulle strade della nostra città. Come da tradizione, l’Aifvs darà rilievo alla Giornata del Ricordo con iniziative religiose e di sensibilizzazione sociale, ed è, inoltre, disponibile a collaborare per le iniziative che le istituzioni intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi europei: “Vittime Zero” entro il 2050, con tappe intermedie di riduzione del 50% di vittime e feriti entro il Decennio 2021-2030. L’Aifvs tuttavia, tenuto conto che il territorio ci appartiene ed i suoi problemi ci interrogano, riscontrata a livello centrale l’inadeguata attenzione alla continuità della strage stradale, pandemia sottovalutata, lancia la sfida di declinare l’attenzione alla prevenzione nel territorio: propone, nell’occasione della Giornata del Ricordo, l’elaborazione di un progetto, in sinergia tra potere pubblico, Prefetto, Amministrazioni territoriali e privato sociale, per conseguire nella nostra città l’obiettivo “Vittime Zero” nel 2030 e in tutto il territorio entro il 2050. In questo solco, il responsabile provinciale Michele Cianci, che ha sede proprio a Termoli, unitamente alla presidente nazionale Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, ha inviato una istanza al sindaco Francesco Roberti. «L’Aifvs, nel dare la dovuta rilevanza alla gravità della strage stradale, frutto di superficialità, indifferenza, inerzia ed omissioni, ed impegnata a ricordare per cambiare, fa appello alla sensibilità e al ruolo del sindaco di Termoli e dell’intera amministrazione comunale adriatica, per accogliere la richiesta sia di illuminare in tale occasione il monumento più importante presente in città e sia di dedicare alle Vittime della Strada una strada o una Piazza. Siano le istituzioni a rendere onore alle Vittime della Strada, tributando un pubblico ricordo che promuova sollecitazioni per porre fine ai comportamenti prepotenti e di trasgressione delle norme, egoistici ed omissivi da qualunque settore provengano: nessuno deve perdere vita e salute sulle strade della nostra città. Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce; trasformiamo in un atto concreto di ricordo il cordoglio espresso in occasione di tante tragedie. Certa della collaborazione per un impegno di civiltà, ed in attesa di riscontro, distinti saluti».