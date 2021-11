TERMOLI. Ringraziamento al Punto Nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli. «Il presente ringraziamento va al di là di schieramenti politici, ideologie e prese di posizione varie, vuole essere un omaggio ed un sincero grazie alla vita e a chi ogni giorno lavora per aiutare proprio la Vita! Si perché la vita è un dono ma dietro a quel dono ci sono sorrisi sinceri, mani esperte, cuori gonfi di passione e occhi consapevoli. Nonostante le difficoltà oggettive e derivanti dal sistema sanitario nazionale e regionale il Punto nascita di Termoli porta a casa la vita! La mia vita si chiama Ginevra e quelle mani, quei sorrisi e quelli sguardi li ha visti tutti quando il 17 novembre è stata aiutata a venire alla luce. Il dottor Bernardino Molinari come un degno direttore d’orchestra ha diretto con attenzione e cura le note di quella che sarebbe stata la melodia più bella di tutte, il pianto di un neonato, le ostetriche Elvira, Angela, Erika, Maria, Marilena Carmela, Maria Grazia, Stefania sono state un grande coro armonioso. Ringrazio anche chi seppur indirettamente ha mostrato interesse per la vita e non solo per "lavoro", il dottor Cariello ed il dottor Flocco. Mamma Chiara e papà Alessandro ringraziano tutto il Punto nascita di Termoli per l’aiuto a realizzare la vita».