TERMOLI. Ormai in pensione, l’ex dipendente Fiat (con esperienze in diversi siti produttivi, tra cui Termoli, Melfi e Sevel) Angelo Minotti, già importante figura sindacale nella Fiom-Cgil, quella che visse la stagione della scissione dopo l’accordo del ’94 per intenderci, rende attuale un’analisi socio-economica che afferisce proprio allo stabilimento di Rivolta del Re, caposaldo industriale molisano, che assieme alla fabbrica cugina della Val di Sangro, rappresenta lo zoccolo duro dei metalmeccanici in Molise. Dall’allora piano industriale di Marchionne, che morì poco dopo la sua presentazione, alla comunicazione della Gigafactory da allocare nel perimetro aziendale termolese, cambiano i fattori, ma resta la posizione strategica di un Plant che è irrinunciabile per la tenuta del territorio. All’epoca, e sono trascorsi solo 3 anni, si contava di investire solo sulla produzione di motori Premium e su alcuni modelli di macchine per i motori elettrici. Oggi c’è la transizione ecologica da gestire, la crisi dei semiconduttori da affrontare e la riconversione delle competenze nelle maestranze, al netto delle problematiche causate anche dalla pandemia.

«Ciò significa che lo stabilimento di Termoli deve cominciare a preoccuparsi, visto che la storia industriale dello stabilimento di Termoli è basata quasi solo sull'esperienza dei motori di piccola cilindrata, che sono stati da sempre il fiore all'occhiello sia di Termoli che di tutto il pianeta Fiat», ha sottolineato Minotti. Certo, ora non si parla di Fiat e nemmeno più di Fca, ma di Stellantis, con cuore e testa del gruppo nato dalla fusione dell’ex Lingotto col player transalpino Psa (la cui partnership era testata solo dalla pluridecennale esperienza Sevel). «Dico questo, sia perché la disoccupazione giovanile che nel nostro Molise ha raggiunto percentuali da brivido, e sia perché si è avuto da tempo uno spopolamento delle aree interne.

Tutto questo ci dovrebbe far riflettere.

I governi che si sono succeduti dagli anni 70 ad oggi, non hanno saputo approfittare della collocazione che noi avevamo nell’area dell’obiettivo 1. Facendo nascere intorno al più grosso insediamento produttivo che avevamo nella regione, un indotto, attingendo fondi per gli insediamenti delle attività produttivi nel mezzogiorno. La politica in quello determinato periodo che cosa ha fatto? Dove era? Per quanto riguarda lo spopolamento delle aree interne, la politica non è riuscita a far sì che l’indotto nascesse nelle aree industriali dei paesi limitrofi. Io penso che molte regioni avrebbero voluto avere sul loro territorio lo stabilimento Fiat, sia per la questione occupazionale e sia per l’importanza strategica che la stessa regione avrebbe potuto avere nelle scelte di eventuali investimenti. Molti hanno la memoria corta, ma non ci dobbiamo dimenticare degli investimenti che la regione Molise ha fatto con i soldi dei molisani negli anni 70 per il nucleo industriale di Termoli. Faccio appello a chi fa politica a livello regionale se sia disposto a far luce sia per quanto riguarda gli eventuali investimenti sia per l’eventuale destino dello stabilimento e di chi ci lavora». Sono scenari che ora vengono riproposti col Pnrr, in cui sono contenuti i fondi pubblici destinati alla Gigafactory. «É mai possibile che durante la campagna elettorale non si parli mai del futuro dello stabilimento di Termoli, della ricaduta occupazionale e anche di un eventuale investimento sul nucleo industriale di Termoli e di tutta la fascia Adriatica, essendo essa per la regione Molise il motore pulsante dell’economia. E’ questo un appello fatto anche alla città di Termoli e Campomarino, dove lo stabilimento e fisicamente collocato.

Durante le campagne elettorali si pensa soli a fare proclami e a sputare fango sugli avversari, e dopo una volta raggiunto l’obiettivo tutti, si adeguano, e agiscono peggio di chi li ha preceduti. Si mettessero nei panni di tanti padri di famiglia, che oltre a fare i conti con il lavoro sempre più precario, sono costretti a vedere i figli disoccupati, precari e senza una speranza, senza un avvenire dignitoso, che possa permettergli di farsi una famiglia e crescere i propri figli nei luoghi dove sono nati. Noi spesso ci riempiamo la bocca parlando della nostra costituzione, forse ci dimentichiamo o non ci rendiamo conto che L’art. 1 della nostra Costituzione recita: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. «La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Pur nella sua brevità, questa è una delle disposizioni costituzionali più dense di significato. In essa viene definita la struttura essenziale della Repubblica italiana, sia per quanto attiene al regime economico-politico (democratica e fondata sul lavoro), sia per quanto attiene alla forma di Stato (repubblicano e fondato sulla sovranità popolare). Il cambiamento di cui tanto si parla, si ottiene se chi predica il verbo è l'esempio del cambiamento e mette alla base di tutto la propria disponibilità per le persone più bisognose e facendo in modo di inculcare nella mente della popolazione i veri valori della vita, che per me sono fondamentali, quali quelli dell' rispetto del prossimo, delle leggi degli ideali e in particolar modo quello dell'educazione. Mio padre, buonanima, mi diceva sempre che i presupposti di un paese civile sono basati sulla legalità sul rispetto delle leggi, sulla dignità e sull’ uguaglianza. Io non sono immune a tutto questo e non ho in tasca la soluzione per intraprendere la strada giusta, per quanto riguarda questo cambiamento, però ho tanta buona volontà per farlo. Invito tutti quelli che la pensano come me e non, di farsi avanti e ricominciare a fare politica in mezzo alla gente, con onestà, con lungimiranza e rispetto, specialmente per chi è nelle condizioni più difficili, che spesso ci ha affidato il loro pensiero e la loro fiducia, che molte volte noi non abbiamo saputo né apprezzare tanto meno esserne orgogliosi.

Detto questo, penso e spero che ci sono i presupposti per ricominciare, per creare un movimento di liberazione per il nostro tanto amato Molise.

Chiudo citando una frase molto bella dell' indimenticabile e affettuoso Presidente partigiano Sandro Pertini: si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero».