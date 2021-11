TERMOLI. Linea dura da parte del Sib sulla vertenza balneare. Ieri a Roma riunita la Giunta nazionale straordinaria, seguita all'incontro del comitato di presidenza della scorsa settimana, convocato dal presidente del Sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione. In discussione i provvedimenti urgenti da adottare dopo la mannaia calata da Palazzo Spada, per l'ordinanza del Consiglio di Stato in materia di concessioni demaniali marittime. Lo stesso Capacchione in un intervento social avevano preannunciato le sue proposte, che ieri sono state ratificate e a raccontarlo è stato proprio Venditti, che ha diffuso un video dal Lungotevere. «Due le decisioni importanti che abbiamo adottato, la prima è di continuare a battere la strada politica - ha riferito il presidente del Sib Molise - per stare dietro al Governo Draghi, sollecitandolo alla riforma dell'istituto delle concessioni demaniali, chiedendo che ciò avvenga in tempi molto brevi, così come per l'ambito parlamentare e il ricorso in Corte di Cassazione, dove impugneremo la decisione del Consiglio di Stato, che riteniamo spropositata e ingiusta».