Rifacimento muro perimetrale edificio Piazza Bisceglie, sosta vietata al porto di Termoli

TERMOLI. Nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli avente ad oggetto ”Lavori di riparazione muro perimetrale edificio – posizionamento elevatore con cestello” presso la

banchina di riva parcheggi borgo antico. L’ordinanza vale dal 22 novembre al 20 dicembre 2021, mentre i lavori sono affidati alla Ditta esecutrice Camaioni Donato.

Il testo dell’ordinanza:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTA: la nota assunta a prot. n. 22527 in data 04.11.2021 del Comune di Termoli, con la quale venivano comunicati i lavori di riparazione del muro dell’edificio sito su Piazza Bisceglie (Borgo Antico) e la necessità di istallazione di un elevatore con cestello nell’area parcheggi borgo antico-banchina di Riva del porto di Termoli;

VISTO il nulla osta rilasciato dal competente ufficio della Regione Molise ed assunto a prot. n°23497 del 17.11.2021;

VISTO il proprio nulla osta rilasciato in data 18.11.2021;

VISTA l’iscrizione al n° 152/2021 nei registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione Ditta CAMAIONI Donato;

VISTA la comunicazione datata 18.11.2021, della ditta CAMAIONI di inizio lavori in data 22.11.2021;

VISTO il Regolamento del Porto di Termoli Edizione 2018 ed approvato con Ordinanza n. 30/2018 in data 13 giugno 2018;

CONSIDERATO: che le attività in questione richiedono l’interdizione di tratti di strada oggetto dei lavori, al fine della salvaguardia ed incolumità di persone e mezzi;

VISTI: gli artt. 17,30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nel porto di Termoli dal 22 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 la Ditta CAMAIONI, per conto del Comune di Termoli, sarà impegnata in lavori di rifacimento del muro perimetrale dell’edificio sito in Piazza Bisceglie – Borgo antico di Termoli -, con posizionamento di elevatore con cestello nel tratto evidenziato in giallo e meglio specificato nell’immagine allegata.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel tratto di area portuale della banchina di riva destinato al posizionamento dell’elevatore con cestello di cui al RENDE NOTO, dalle ore 07.00 del 22.11.2021 e fino alle ore 24:00 del giorno 30 dicembre 2021, è vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta saranno soggetti a rimozione forzata.

Articolo 2

(Prescrizioni)

La Ditta CAMAIONI, dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi nonché segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata di mezzi nelle aree interessate almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori in ciascuna area interessata.

Inoltre, la Ditta CAMAIONI, dovrà garantire mediante apposizione di idonea cartellonistica la viabilità portuale durante l’esecuzione dei lavori di cui al RENDE NOTO, anche con l’eventuale attuazione di un senso unico alternato.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano necessità di accedere, oltre che il personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.