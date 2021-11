TERMOLI. Gli alunni della scuola primaria di via Maratona, i rappresentanti delle società di atletica leggera del territorio, delegazione istituzionale, gli amici di Barletta e la famiglia Mennea, con la moglie Manuela Olivieri, presidente dell'omonima Fondazione Mennea, e del cugino Ruggiero Mennea, assieme anche a cittadini che hanno ritenuto di esserci.

Tutti insieme appassionatamente per celebrare la Freccia del Sud, nella cerimonia di inaugurazione del murale dell’ex via dello Stadio, che proprio da oggi è stata dedicata a lui, Pietro Paolo Mennea, il campione olimpico dei 200 metri di Mosca e il primatista del mondo che con quel mirabolante 19.72 ha retto per quasi vent’anni in vetta alla lista “all time” dei duecento metri piani, fino all’avvento di Micheal Johnson ad Atlanta ’96.

Una manifestazione attesa da mesi, dopo la realizzazione del disegno che raffigura l’immenso atleta azzurro avvenuta a cavallo di Ferragosto.

Un simbolo di riscatto, passione, resilienza e abnegazione, capace di andare oltre i propri limiti, lui che era così diverso da quegli atleti che dominavano lo sprint negli anni Settanta e Ottanta, afro-americani, inglesi e atleti dell’Est, come il suo storico rivale Borzov.

Pagine di sport indimenticabili, vissute nell’arco di ben cinque Olimpiadi, da Monaco 1972, dove conquistò una sorprendente medaglia di bronzo, fino a Seul 1988, oltre agli allori europei e le medaglie nei primi mondiali di sempre, quelli di Helsinki 1983.

Studio e impegno spasmodico ne hanno caratterizzato la vita, spenta troppo presto da un male incurabile, ma la memoria storica delle sue gesta lo rende immortale.

Termoli ha voluto celebrare il legame con la parte iniziale della carriera agonistica del leggendario campione, iniziativa molto apprezzata dalla moglie di Mennea, Manuela Olivieri e dal cugino Ruggiero.

La Città di Termoli ha un rapporto particolare con il compianto atleta pugliese originario di Barletta che proprio nella nostra città, allo stadio Gino Cannarsa, vinse la prima gara agonistica da atleta professionista e poi avviò ad una lunga carriera piena di soddisfazioni.

In ricordo della “Freccia del sud”, così era definito all’apice della sua carriera Pietro Mennea, l’amministrazione comunale nella scorsa estate ha fatto realizzare un murales sulla facciata di un edificio dello Iacp, grazie all’opera di Fabio Belpulsi con la collaborazione di Alessandro Cristina, e col contributo della Novaltis.

