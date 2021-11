Tutti non vaccinati i ricoveri al Cardarelli

CAMPOBASSO. Sono tutti non vaccinati i pazienti attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive.

L'unico vaccinato si è rivelato essere un falso positivo.

Continua intanto con ottimi risultati la campagna di vaccinazione in Molise che, insieme con il Piemonte, vanta la percentuale più alta, in rapporto alla popolazione, di persone vaccinate anche con la terza dose. Proprio per questo, nonostante l'incremento dei contagi degli ultimi giorni in regione, le ospedalizzazioni continuano a tenersi basse e a non destare particolari preoccupazioni.

E l'attenzione di Asrem sul fronte delle vaccinazioni ha portato la stessa, nelle ultime settimane, a incrementare ulteriormente la campagna vaccinale anche a favore dei soggetti stranieri presenti regolarmente sul territorio regionale ma in attesa di rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di appartenenza.

Tali soggetti sono titolari, in sostituzione della tessera sanitaria, di un codice STP che garantisce loro le prestazioni sanitarie essenziali.

Un lavoro certosino e particolarmente impegnativo da parte dell'Azienda sanitaria locale regionale che ottiene, per questo, il plauso da parte dei gestori dei Centri di accoglienza e integrazione per immigrati presenti sul territorio regionale.