TERMOLI. La presenza del sindaco Francesco Roberti oggi sul Viale Pietro Mennea, per la cerimonia d'intitolazione della strada, si è rivelata ghiotta occasione per approfondire il pensiero del primo cittadino riguardo l'esito della vertenza Emodinamica al Tar Molise.

Roberti ribadisce come l'Asrem dovrà muoversi a garantire medici per un servizio non a singhiozzo ed è pronto a rivolgersi alla Procura su una ulteriore e reiterata interruzione del pubblico servizio, da qui l'attesa di una riorganizzazione del circuito delle malattie tempo-dipendente tra capoluogo e costa, pena una immediata diffida.