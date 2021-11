Sfida in casa arbereshe per la guida dell'Unione dei Comuni: in lizza Manes e Greco

LARINO. Non c’è stata intesa, ma nemmeno un “gruppo pre-consiliare” in cui affinare le ambizioni. Consiglio senza decisioni quello di lunedì scorso, convocato in prima convocazione dall’Unione dei Comuni “Basso Biferno” a Larino. Nella sede di Palazzo Ducale, il presidente del Consiglio associativo facente funzioni, Antonio Tomei (esponente di minoranza a Guglionesi) ha dovuto registrare il nulla di fatto, dopo che nell’assise consortile sono state rivelate le candidatura di due primi cittadini arbereshe, parliamo della fresca sindaca di Ururi, Laura Greco, e di Giorgio Manes, capo dell’amministrazione a Montecilfone. C’è da evidenziare come Ururi sia stata espressione anche della presidenza uscente di Raffaele Primiani, battuto proprio dalla sua ex vice alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. L’assemblea ha adottato gli adempimenti di carattere contabile, ma ha rinviato al 24 novembre i punti relativi all’elezione del presidente dell’Ente, del presidente del Consiglio e del suo vice. Ora l’appuntamento è per le 18.30 di mercoledì prossimo. sempre nella medesima Sala Freda, a norma di quanto prescrivono gli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, in seduta straordinaria. Parteciperanno i rappresentanti di Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis e Ururi.