TERMOLI. Pur non essendo presente, nella manifestazione di ieri dedicata alla memoria di Pietro Menna, senza dubbio grande importanza ha rivestito l’autore del murale “La Freccia del Sud”, Fabio Belpulsi.

L’architetto Silvestro Belpulsi, papà di Fabio, ha letto un messaggio da parte dell’autore dell’opera, in arte Smoh: «Portare avanti la cultura dell’arte, in particolare quella dei graffiti, è importante. Non solo per educare alla libera espressione e far conoscere nuove realtà a chi non ne ha la possibilità, ma soprattutto perché è l’unico elemento di unione che ci rimane da sfoggiare in queste costanti guerre per pari diritti e per una omogenea crescita civica che ci circondano. Da questa cultura ho imparato leggi non scritte, che si fondano sul rispetto del prossimo, sul confronto, sul dare e saper prendere dagli altri; esiste un’enorme fetta di persone che cresce dedicandosi a questi valori ricordandoseli ogni giorno, che non si piega al compromesso del soldo e che punta a comunicare qualcosa e a diffondere un messaggio.

Chi si prodiga per questo?

Sono quelli del “Keep it real”, del “fare” perché è l’attitudine che te lo chiede e perché senza saremmo vuoti in balia di consumismo, velleità giovanili e distrazioni di massa. La naturale conseguenza di ciò è quindi la ricerca della sensibilizzazione attraverso messaggi diretti e di ampia fruibilità; l’arte torna alla sua essenza primordiale, si libera degli schemi classici, esce dalle teche e riparte da valori umani di nuova generazione e lo fa con i caratteri che sempre più spesso contraddistinguono le discipline artistiche urbane: maestosità, vividezza, riconoscibilità e un pizzico di prepotenza (ingrediente fondamentale per evitare il limbo dell’omologazione da talent show). Ritengo doverosa questa premessa prima di entrare nel merito dell’opera che ho realizzato insieme all’ apporto fondamentale di Alessandro Cristina in arte Norh, di Davide Casolino in arte Mess2, mio padre Silvestro e mia madre Angela, la mia compagna Tatiana e ultimi ma mai ultimi tutti gli amici che da sempre ci sostengono e senza i quali non avremmo probabilmente la giusta motivazione per andare avanti in queste iniziative.

Rinnovo inoltre il mio grazie a Michele Barile, che è stato capace di sedersi ad un tavolo ed avviare un confronto su delle iniziative la cui aura aleggia su questa cittadina da tempo, senza pretese e senza una ricerca affiatata di consenso politico ma con tanta voglia di ridare voce alla nostra città, che ha i mezzi e le capacità per distinguersi in tutta la Nazione.

Ringrazio ancora gli sponsor di questa iniziativa, Del Giudice in primis, Athletic Club Termoli e Runners Termoli, che hanno seguito il tutto con grande interesse.

Lascio alla fine la mia espressione di gratitudine per il soggetto rappresentato sulla parete, Pietro Mennea; di lui abbiamo detto praticamente tutto, prima e durante la realizzazione dell’opera, ora non mi tocca che rimarcare quello che lui ha lasciato a me ovvero un grande senso di rivalsa e di resilienza dalle difficoltà oltre che ad uno spirito di sacrificio e una costanza enormemente invidiabili. Queste non sono le caratteristiche di un campione generico, quello che vince le competizioni, ma di “uno di noi”:

“Mennea kept it real” e noi gliene siamo grati».