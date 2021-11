Asrem cerca infermieri e Oss: al via concorso per 50 posti a tempo indeterminato

CAMPOBASSO. Campagna assunzioni di Asrem per Infermieri e OSS.

Presenti sulla piattaforma Asrem https://asrem.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card i bandi di due concorsi messi a bando dall’Azienda Sanitaria regionale a firma del Direttore Generale Oreste Florenzano.

Si tratta del bando di concorso per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di 45 posti nel profilo professionale di CPS Infermiere e il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario – Cat. BS.

Le graduatorie degli idonei che verranno fuori dai concorsi pubblicati serviranno a coprire, oltre ai posti messi a concorso, l’intero fabbisogno di personale previsto in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023.

La carenza di personale medico e sanitario nei nosocomi molisani è nota a tutti. Le dimissioni di molti medici negli ultimi giorni, che saranno effettive a far data da qualche settimana o a inizio anno nuovo, creerà maggiori disagi negli ospedali della regione.

Purtroppo molti dei bandi per il personale medico sono andati deserti, al momento abbiamo in forza anche personale medico venezuelano al quale è stato prorogato il contratto da Asrem.

Negli ultimi tempi i corsi di formazione per le professioni sanitarie, così come i corsi di laurea in infermieristica, sono stati presi d’assalto. Con la pandemia, brutto dirlo, molte persone hanno visto le professioni sanitarie uno spiraglio per un posto di lavoro. Questo potrebbe stare a significare una buona partecipazione ai concorsi banditi da Asrem e un po' di respiro, con l’arrivo di nuove assunzioni, per il personale sanitario in servizio che tanto si è speso in questi due anni di pandemia.