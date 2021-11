Infiltrazioni d'acqua nella palestra di via Cuoco, struttura inagibile a Campomarino

CAMPOMARINO. Palestra del plesso di via Cuoco inagibile. E’ quanto è stato disposto dall’amministrazione comunale di Campomarino, dopo il sopralluogo di giovedì scorso a opera dell’ufficio tecnico municipale. L’istanza era stata formulata dal personale scolastico, al fine di verificare la situazione del locale che ospita la palestra della scuola “Carriero” sita in via Cuoco, e da cui è emerso che il pavimento del locale risulta invaso da infiltrazioni di acqua di risalita (che fuoriescono anche dai giunti dei tappeti di calpestio in gomma), risultando dunque non idoneo e in condizioni tali da non consentirne l'uso. La situazione è stata accertata e si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati, affinché evitino l'utilizzo del locale palestra. Quindi, per firma del sindaco Piero Donato Silvestri, decretata la temporanea totale inagibilità per il locale palestra dell'edificio scolastico “Carriero” sita in via Cuoco, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate.

In merito avviso della società Adriatica di Campomarino: «Vista l'ordinanza sindacale del 19 novembre 2021, con la quale il Comune di Capomarino ha dichiarato la temporanea totale inagibilità della palestra scolastica, le attività delle categorie

Piccoli Amici "A"

Piccoli Amici "B"

Primi Calci "A"

Primi Calci "B"

Si svolgeranno presso la struttura sportiva "Ivan Paiotti", senza variazioni di orario.