Al via lunedì la mensa scolastica a Larino, l'annuncio dopo le polemiche

LARINO. Ha risposto con un doppio messaggio social il sindaco del Comune di Larino, Giuseppe Puchetti, alle polemiche sul tardivo inizio del servizio mensa nelle scuole della città frentana. «Il servizio di ristorazione all’interno degli istituti scolastici Rosano e Novelli riprenderà regolarmente dal prossimo lunedì. Mi scuso, a nome dell’amministrazione che rappresento, con gli alunni, i loro genitori e con il personale della scuola per il ritardo accumulato per dare il via al servizio mensa. Purtroppo a causa della fine del precedente affidamento, durato sei anni, si è dovuta bandire una nuova gara e a causa di alcuni intoppi burocratici, si è giunti solo ora all’aggiudicazione del servizio. Spero che da lunedì tutto proceda per il meglio». Poi, dopo l’annuncio, una replica proprio alle polemiche. «Le lamentele sono legittime, ecco il motivo del post di scuse. È giusto dire, visto che non si è a conoscenza che, l'ente si è trovato senza responsabile, poiché il precedente è andato a lavorare presso un altro ente. Per poter sostituire il precedente è stato necessario del tempo. Il comune è un ente pubblico, e non un privato, la burocrazia è più stringente. Mi auguro che il servizio erogato dalla nuova ditta affidataria sia soddisfacente».