Verso il Super Green Pass, il Governo prepara la "stretta" contro i non vaccinati

TERMOLI. E’ previsto per la settimana entrante, con molta probabilità nella serata di mercoledì, il decreto del Governo per il Super Green pass che entrerà in vigore da dicembre.

Mentre a inizio settimana ci sarà l’incontro con le Regioni.

Il Governo, a causa dell’aumento dei contagi delle ultime settimane e in vista degli spostamenti e maggiori assembramenti previsti per il mese di dicembre con le festività natalizie e gli eventi ad esse collegati, ha deciso di rimodulare le restrizioni per le zone che presentano un aumento sostanziale dei contagi e che, già da fine novembre, cambieranno colore da zona bianca in gialla, arancione o rossa.

Le restrizioni nelle zone gialle, arancioni e rosse varranno solo per i non vaccinati. I divieti scatteranno per le attività sociali, ricreative e sportive: bar, ristoranti, palestre, cinema, musei e stadi.

Il test del tampone, forse soltanto molecolare, grazie al quale finora i non vaccinati hanno ottenuto il Green pass, sarà valida solo per andare al lavoro.

Sicuramente la novità più importante è data dalla possibile estensione dell’obbligo del Green Pass ai trasporti pubblici (autobus, tram, metropolitane e treni a breve percorrenza) che al momento escludevano tale obbligo, mentre era previsto per le lunghe percorrenze.

Sui treni ad Alta Velocità, invece, si potrà continuare a salire anche con il test del tampone.

La proposta di alcuni governatori è il rilascio della carta verde solo per vaccinati e guariti.

La durata del Green Pass verrà ridotto dal Governo a nove mesi e, intanto, non appena arriverà l’ok dell’Aifa, ci si appresta ad autorizzare la terza dose di vaccino a cinque mesi dalla seconda e non sei mesi come previsto al momento.

Pertanto i soggetti che hanno il tampone e non il vaccino saranno gli unici a subire i limiti e i vincoli dati dal cambio di colore delle varie zone.

Al momento il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano, le Marche e la città di Trento, sono tra le candidate al cambio di colore da zona bianca a zona gialla già dalla prossima settimana.

Ma, come già detto, i vincoli saranno solo per coloro che non sono vaccinati.