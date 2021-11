TERMOLI. Iniziata la campagna di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente promossa da Plastic Free in collaborazione con l’Istituto comprensivo “A.Schweitzer”.

Il tema della tutela dell’ambiente e della problematica della presenza di tonnellate di plastica disperse nei nostri mari sta diventando sempre più preoccupante.

Plastic Free, associazione da sempre attiva a livello regionale e nazionale, dopo i molteplici eventi di pulizia della città proposte nel corso dell’anno e che hanno coinvolto centinaia di persone ha deciso di buttarsi in una nuova avventura: organizzazione di “lezioni/laboratori” di sensibilizzazioni all’interno delle scuole.

Del progetto di sensibilizzazione ne abbiamo parlato con Maria De Gaetano – referente regionale e locale Plastic Free e Fabio Canosa – referente locale.

“Il progetto nasce dall’idea che tutelare l’ambiente è possibile solo se si viene educati a farlo. Inoltre, è necessario che la cultura del rispetto dell’ambiente venga promossa fin da piccoli attraverso giochi, immagini e favole. Proprio per questo motivo” – come ribadito da Maria De Gaetano – “l’incontro con i bambini dell’istituto comprensivo Schweitzer e nello specifico degli alunni delle scuole dell’infanzia dei plessi di via Catania e di via Stati Uniti e solo l’inizio di una serie di incontri che porteranno l’associazione ad incontrare centinaia di bambini”.

Inoltre, Maria De Gaetano hanno rigraziato la dirigente scolastica dell’istituto Marina Crema, le funzioni strumentali per la continuità: la prof Maria Brittanico e la maestra Daniela Crecchia, le responsabili dei due plessi maestra Marinella Colitto (plesso di via Catania) e maestra Mariagrazia Sordilli (plesso di via Stati Uniti) e la referente per l’educazione civica, professoressa Valentina Limongi.

Durante la “lezione/laboratorio” i bambini hanno partecipato con entusiasmo mostrando particolare sensibilità al problema. I bambini si sono dimostrati nella maggior parte dei casi anche più bravi degli adulti elencando le regole della corretta salvaguardia ambientale. Inoltre, nel corso dell’incontro i bambini hanno proposto idee originali e alternative per combattere il problema.

Al termine dell’incontro, in entrambi i plessi, i bambini sono stati investiti della carica di “super eroi dell’ambiente” attraverso la consegna di un diplomino e una maglietta Plastic Free.

Diventare un “super eroe dell’ambiente” conferisce ai bambini un importante compito: trattare bene l’ambiente, imparare a riciclare, sensibilizzare la propria famiglia e i propri amici al rispetto dell’ambiente.