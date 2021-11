Cluster Covid a Guglionesi: 14 bimbi e 4 adulti positivi, coinvolte 5 sezioni tra asilo e primaria

GUGLIONESI. Nuova emergenza Covid a Guglionesi, stavolta il cluster si riferisce alla scuola materna e alla primaria, con 14 bimbi, rispettivamente 8 di una sola sezione, e 6 (divisi in 4 diverse classi), dell’istituto omnicomprensivo.

Secondo i dati in possesso del sindaco Mario Bellotti, sono 18 in tutti i positivi, con anche 4 adulti tra i familiari degli alunni.

Non è ancora stato disposto alcun provvedimento di chiusura, poiché si attende il bollettino odierno dell’Asrem, in ogni caso, nella giornata di ieri è stata effettuata la sanificazione degli edifici scolastici.

Al fine di contrastare la diffusione del contagio pandemico registrato nelle ultime ore a Guglionesi e per attivare le misure previste dal protocollo sanitario del Ministero della Salute (quarantena, verifica sanitaria della rete dei contatti diretti, attivazione del servizio di raccolta rifiuti in modalità specifica etc.), il Comune di Guglionesi invita e raccomanda coloro che risultano positivi al Covid-19 di segnalare e comunicare, tempestivamente, i relativi nominativi direttamente al Sindaco di Guglionesi o all'indirizzo sindaco@comune.guglionesi.cb.it.