«In Chirurgia hanno salvato mio marito, non facciamo morire la speranza»

TERMOLI. Si chiama Lucia Lamanda, ha visto suo marito salvato due settimane fa a Termoli, al San Timoteo e allora ha colto l’occasione per ringraziare i medici e gli operatori sanitari del nosocomio di viale San Francesco, ma anche mettere in rilievo quanto la comunità necessiti della sanità pubblica.

«Ho deciso di scrivere perché, nonostante la nostra bella regione sia sempre al centro di ogni sorta di episodi che la portano ad essere quasi costantemente il fanalino di coda di una Italia che da tempo ormai non è annoverata tra le eccellenze mondiali e, così come si è soliti denunciare disservizi, disagi e vergogne varie, delle quali non mi voglio neppure imbrattare la bocca accusando I soliti pagliacci ed incompetenti che siedono a Palazzo Vitale, è altresì doveroso farlo quando invece qualcosa funziona egregiamente. Vorrei perciò, se mi è permesso, approfittare di un suo piccolo spazio per ringraziare pubblicamente i medici e personale del pronto soccorso, l'equipe medica del reparto di chirurgia e quello di anestesia dell'ospedale San Timoteo di Termoli che, nella notte tra sabato 6 e tutta la giornata di domenica 7 novembre, sapientemente, con competenza e capacità hanno deciso di intervenire tempestivamente per cercare di venire a capo della situazione di emergenza in cui versava la notte precedente quello che per i medici era un "paziente qualunque", ma a cui io e la mia famiglia teniamo fortemente: mio marito (G. C.).

Se malauguratamente, a causa dei tagli e ritagli delle fonti finanziare, ma anche per il mancato rinnovo delle risorse umane (medici, paramedici ed infermieri), sempre a causa dell'incompetenza dei suddetti pagliacci che siedono al "Vitale", il reparto di chirurgia fosse stato costretto a chiusura, che fine avrebbe fatto mio marito in questo caso? E se dovesse chiudere invece, che fine faremmo tutti noi poveri cristi?

Sarebbe a rischio non solo la nostra sopravvivenza (in alcuni casi ogni secondo è vitale ), ma saremmo costretti ad un ulteriore allontanamento (per trasferimento ad altro ospedale) da coloro i quali molto spesso sono la medicina migliore per i mali peggiori, i familiari. Mi astengo dal voler continuare a discutere su un qualcosa che meriterebbe pagine intere di accuse e quesiti da rivolgere a chi non ha la più pallida idea di quanto sia non solo deleterio, ma mortificante per noi molisani, sapere di essere le vittime da sacrificare in cambio di tasche sempre più piene e sempre le stesse: le loro! Ciò che gran parte di noi molisani auspichiamo da anni ormai, è che la politica cambi, ma prima ancora è necessario che siano gli uomini stessi a cambiare per un'inversione di marcia completa, che abbia come fine ultimo il rispetto per il prossimo in primis e di conseguenza quello per il bene comune". Mi congedo, non prima di aver rinnovato ancora una volta i miei ringraziamenti ai medici, ma senza dimenticare gli infermieri e gli Oss. Perché queste non sono semplici professioni, ma è vocazione e passione! Grazie ancora».