Strumenti legislativi di contrasto e cultura del rispetto, no alla «Violenza di genere»

TERMOLI. Nel pomeriggio dello scorso 18 novembre si è tenuto il webinar dal titolo: "LA VIOLENZA DI GENERE. strumenti legislativi di contrasto e cultura del rispetto", organizzato dalle Pari Opportunità di Larino con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati.

Dopo i saluti istituzionali, portati nell’occasione dall’avv. Oreste Campopiano, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino, dall’avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale della Associazione Matrimonialisti Italiani - che ha stigmatizzato i limiti di una legislazione penale a suo dire troppo sbilanciata in favore dell’indagato/imputato piuttosto che della persona offesa - è stata la volta dell’articolato saluto, a nome della sezione di Larino delle Camere Penali, del presidente Roberto D'Aloisio, secondo il quale "pur non essendoci stati femminicidi, in Molise, i casi di stalking, di maltrattamenti in famiglia e di lesioni contro il coniuge – i cosiddetti reati spia – preludio di fatti ancor più gravi, sono in preoccupante aumento anche da parte di soggetti che violano le misure cautelari imposte dalla magistratura"

Prima di entrare nel vivo dei lavori, la Presidente delle Pari Opportunità frentane, l’avv. Paola Cantelmi, ha sottolineato che “la violenza di genere è un fenomeno sociale complesso e drammatico che va affrontato non solo con adeguati strumenti giuridici ma anche e soprattutto, con un nuovo atteggiamento culturale inteso a superare le oggettive diseguaglianze di genere ancora troppo radicate nella coscienza sociale”.

L’argomento è stato quindi approfondito sotto diversi profili grazie ai Relatori che hanno offerto un efficace contributo di idee e di analisi del fenomeno della violenza di genere.

Nel primo intervento, a cura della dott.ssa Rosaria Vecchi, Magistrato Giudicante in forza al Tribunale di Larino, sono state affrontate le questioni di natura procedurale riguardanti principalmente il cosiddetto incidente probatorio volto a raccogliere la testimonianza della persona offesa in tale tipologia di reati. Tale istituto viene impiegato quando si voglia preservare una prova dal rischio che il decorso del tempo ne possa alterare, per così dire, la efficacia o addirittura che possa farla venire meno. In questo senso, nei reati di violenza di genere, è evidente che il ricordo appare più vivido e dettagliato quanto più la testimonianza venga raccolta in prossimità del ‘fatto’. Sono peraltro emerse proprio con riferimento alle tipologie di reati in questione (si pensi al cosiddetto codice rosso), una serie di criticità soprattutto nei riguardi della persona offesa per la quale il percorso giudiziario si può trasformare in una vera e propria via crucis.

Dover rivivere più e più volte eventi evidentemente drammatici, inevitabilmente in contradditorio con i difensori dell’imputato che legittimamente tenderanno a

sconfessare la ricostruzione proposta, potrebbe scoraggiare la povera vittima dal far valere le proprie ragioni. Tutta la materia, purtroppo, soffre della difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra le ineludibili esigenze garantistiche, alle quali il nostro sistema giudiziario è improntato, con quelle di legittima tutela della persona offesa.

Nell’intervento successivo l’avv. Micaela Bruno, con la consueta verve, ha lumeggiato gli aspetti più significatici dell’Ammonimento del Questore, strumento di competenza della polizia che, mutuato dalle esperienze di altri ordinamenti giuridici, dovrebbe costituire uno strumento di tutela più agile e rapido rispetto a quello ordinario (ovvero querela e conseguente processo) per rappresentare un argine immediato a condotte persecutorie che si vuole evitare possano sfociare in fatti di maggiore gravità.

Molto toccante il terzo intervento in programma, quello del sovraintendente della squadra mobile di Campobasso, Piera Ferrigno, la quale ha portato, con grande umanità anni di esperienza maturata sul campo. Le forze dell’ordine rappresentano la prima linea dello Stato nel contrasto alla violenza di genere e sono coloro con cui le vittime di tali reati si interfacciano per primi. È perciò essenziale – ha ricordato la Ferrigno - la capacità di gestirne l’ascolto (siano esse donne e/o minori) in modo per quanto possibile sereno e con estrema professionalità adottando procedure adeguate alla peculiare situazione che stanno vivendo (in modo particolare con i minori).

Da ultimo il contributo di Emanuele Bracone si è focalizzato sulla puntuale disciplina normativa rivolta ai giornalisti con i relativi obblighi deontologici. È emerso con chiarezza che cosa si possa pubblicare e cosa no, e per la verità, ciò che appare molto chiaro nel dettato normativo non infrequentemente viene misconosciuto all’atto pratico dove le esigenze di tutela delle persone coinvolte in vicende tanto gravi e delicate vengono sacrificate sull’altare del sensazionalismo e della ricerca dello scoop a tutti costi

Un ringraziamento sentito, attraverso la sua presidente, in chiusura di convegno, il CPO lo ha rivolto alle Associazioni, agli Enti ed a quanti operano sinergicamente sul territorio per la tutela e l’assistenza alle vittime di violenza. L’impegno in questa direzione, ha concluso, la Presidente Cantelmi, è stato e sarà massimo per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema ed a fare radicare, specie, tra i giovani una nuova cultura del rispetto.