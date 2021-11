L'ultra-personalizzazione della tecnologia avrà un notevole impatto sulla società

TERMOLI. Gli americani - che hanno fatto della programmazione uno stile di vita - hanno una massima: "If you fail to plan, you plan to fail" - ovvero se fallisci nel programmare, programmi di fallire.

E benché questo sia un po' in contrasto con la mentalità italiana di business, dovrebbe farci riflettere, soprattutto perché l'accelerazione dovuta all'introduzione di nuove tecnologie è sempre più marcata. E l'iper-personalizzazione è una di queste nuove tendenze.

Accelerazione e tracciamento

La società e la tecnologia si muovono sempre più velocemente, e questo non è un segreto. Mentre nel passato ci volevano decenni prima che l'introduzione di una nuova tecnologia avesse effetti sul mercato, oggi l'effetto è praticamente immediato, amplificato dai mezzi ci comunicazione che abbiamo a disposizione. Ecco perché si parla sempre più di accelerazione dei ritmi in ogni campo: sociale, medico, tecnologico, economico, climatico. E questo è, e sarà, un effetto dirompente.

Soprattutto per quanto riguarda - nel nostro caso - le tecnologie di informazione. Il concetto di "privacy" che è stato introdotto per provare a mantenere uno scudo riguardo alle tecniche di tracciamento è stato ampiamente aggirato dalla virtualizzazione dell'oggetto del tracciamento stesso: non si tratta più di Mario Rossi, ma dell'user 1345635590 connesso a un certo IP. E il fatto che interagisca spesso con l'user 8777464537 e che entrambi siano appassionati di pesca a mosca non rende questa operazione meno inquietante.

L'aumento della complessità

Inutile dire che questa accelerazione digitale produce sistemi complessi, anche se è importante mantenere nascosta questa complessità dall'utente finale per favorire l'usabilità del sistema.

Per esempio, quando vi collegate al vostro casinò online in italiano preferito per rilassarvi a giocare alle slot oppure ai giochi di carte, le semplici operazioni che svolgete sullo schermo, come "tirare" virtualmente la leva della slot per fare una giocata, genera un'incredibile quantità di calcoli, ma l'unica cosa che vedete è solo la sua rappresentazione sullo schermo dei simboli che girano, magari nella combinazione che determina una vincita.

Allo stesso modo quando facciamo un meeting virtuale su Zoom oppure cooperiamo su una piattaforma online, sotto la nostra interfaccia esiste un'enorme complessità di cui siamo inconsapevoli, ma questo non vuol dire che non esista. E una delle "malattie" più pericolose sarà il digital divide, ovvero la capacità di utilizzare gli strumenti: chi non sa usare gli strumenti informatici sarà sostanzialmente "fuori" dalla società moderna.

Gli effetti positivi della iper-personalizzazione

Di fronte a questa prospettiva, esistono però numerosi effetti positivi. Il digitale entrerà sempre di più nelle nostre vite, e assistenti virtuali, programmati sulle nostre esigenze, saranno a nostra disposizione per aiutarci in ogni nostra incombenza. Il mercato del lavoro diventerà sempre più "smart", ovvero condotto attraverso uno schermo, e insieme a persone che non incontreremo mai fisicamente, e questo ci esporrà sempre più a una pluralità di modi di fare e di pensare differenti (la complessità, ricordate?) che ci renderanno più aperti, e si spera, tolleranti.

C'è molta più attenzione sul "self-improvement", ovvero la possibilità di accedere a corsi e materiali di studio per migliorare le proprie competenze - un'offerta praticamente infinita, corredata di semplici modalità di apprendimento e fruizione, strutturate secondo le possibilità di ognuno: prova ne sia il successo di portali quali Udemy o Domestika.