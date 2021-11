CAMPOMARINO. Sono attive le domande per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione, utenze domestiche e riduzioni covid-19 tari 2021 in favore delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 53 d.l. 73/2021, convertito in legge 106/2021.

Si tratta di numerose misure in favore delle famiglie bisognose: